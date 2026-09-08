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SJAJNO SE SNAŠAO

VIDEO Hadžikadunić zabio prvi gol za Hajduk! Pogledajte ga

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Hadžikadunić zabio prvi gol za Hajduk! Pogledajte ga
Foto: MAXSport
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Hadžikaduniću je to bio prvijenac otkako je tijekom ljetnog prijelaznog roka stigao na Poljud iz Rostova

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Denis Hadžikadunić postigao je svoj prvi gol u dresu Hajduka. Bosanskohercegovački reprezentativac doveo je Splićane u vodstvo protiv Vardarca u utakmici šesnaestine finala Hrvatskog kupa.

Hajduk je poveo u 18. minuti nakon kornera. Gabrić je ubacio, lopta je stigla do Van Hoorenbeecka, koji ju je glavom spustio prema Hadžikaduniću. Hajdukov stoper ostao je sam na otprilike pet metara i iz neposredne blizine poslao loptu kroz noge golmana za 1-0. Gol pogledajte OVDJE.

Hadžikaduniću je to bio prvijenac otkako je tijekom ljetnog prijelaznog roka stigao na Poljud iz Rostova.

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