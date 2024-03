VIDEO Hajdučki puk u deliriju: Perišić oduševio škaricama, sve je bliže povratku na teren...

Gotovo godinu dana navijači Hajduka zazivali su povratak Ivana Perišića (34) na Poljud, a konačno im je uslišio želje i ukazao se sredinom siječnja te izazvao opću euforiju među navijačima splitskog kluba. Perija se vratio u svoje jato nakon 16 godina, prva misija je izvršena, a sada navijače muči drugi problem. A kada će zaigrati?

Perišić je od listopada izvan pogona nakon što je ozlijedio prednji križni ligament na treningu Tottenhama. Samo dva mjeseca kasnije odbacio je štake i počeo naporno trenirati, a na posljednjih nekoliko utakmica zagrijavao se s momčadi i sjedio je na klupi Hajduka. Doduše, više kao motivacija i podrška suigračima, ali nije ni daleko od prvih minuta u bijelom dresu.

Oporavak je u završnoj fazi, marljivo i naporno radi kako bi se što prije vratio na teren i pomogao Hajduku da osvoji naslov prvaka, a sudeći prema posljednjim snimkama, to je sve bliže.

Hrvatski reprezentativac je na društvenim mrežama objavio video kako igra nogotenis u teretani. Djeluje moćno, spremno i raspoloženo. Nogometna čarolija je i dalje tu, barata loptom kao da nije posljednjih pet mjeseci proveo izvan terena. Čak je i atraktivno zakucao škaricama. Ozljeda polako postaje prošlost i nije ostavila traga na njemu, izgleda kao da bi odmah mogao na travnjak.

- Ozljeda je prisutna, ali radim svaki dan. Vidjet ćemo kad ću se vratiti ne teren. Jedva čekam da krene sve to, počeo sam trčati prije petnaestak dana. Sve je OK i nadam se da ću što prije biti na terenu. Kažem, idem korak po korak. Trčim i tu nema problema. Neke prognoze za povratak su travanj, ali ne znam točno kad. Neću žuriti jer može to sve krenuti po zlu - rekao je Perišić prije dva mjeseca na pitanje kada će zaigrati.

Odbrojavanje se bliži kraju, Perija izgleda spremno kao puška i navijači ne mogu dočekati taj trenutak kada s loptom sijevne po lijevom krilu. Najoptimističniji se nadaju da bi to moglo biti u derbijima protiv Dinama krajem ožujka i početkom travnja...