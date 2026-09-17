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VIDEO Hajduk mijenja travnjak na Poljudu. Jedini u Hrvatskoj provode ovakav model...

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Hajduk mijenja travnjak na Poljudu. Jedini u Hrvatskoj provode ovakav model...
Foto: HNK Hajduk
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Nakon dvije uspješno odrađene sezone, bermuda trava pokazala se kao idealno rješenje za zahtjevne ljetne uvjete u Splitu

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Na društvenim mrežama Hajduk je objavio video kojim je pokazao da je započeo tranziciju i obnovu površinskog dijela travnjaka na Poljudu.

- Nakon ljetne sezone na bermudskoj travi, koja je odlično podnijela sva opterećenja tijekom ljeta, započeli smo tranziciju i obnovu površinskog dijela travnjaka - istaknuli su iz Hajduka. 

Hajduk je prvi i zasad jedini nogometni klub u Hrvatskoj koji već treću godinu zaredom provodi ovakav model održavanja travnjaka. Nakon dvije uspješno odrađene sezone, bermuda trava pokazala se kao idealno rješenje za zahtjevne ljetne uvjete u Splitu, pružajući znatno bolju otpornost na visoke temperature, intenzivno korištenje, sušu i pojavu bolesti.

- Sada slijede radovi koji uključuju skalpiranje, vertikuliranje i prozračivanje terena te presijavanje engleskim ljuljem (Lolium perenne), prilagođenim hladnijem dijelu sezone. Slijedi kontrolirani program navodnjavanja i prihrane s ciljem brzog nicanja, kvalitetnog ukorjenjivanja i postizanja optimalne gustoće travnjaka - zaključuju iz Hajduka. 

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