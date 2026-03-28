VIDEO Hajduk objavio u kakvom je stanju Poljud: 'Novi stadion jedina je opcija za grad i klub'

"Bila jednom Poljudska ljepotica. Za Klub, navijače, grad i Hrvatsku novi stadion jedina je opcija", napisao je Hajduk u opisu objave na kojoj su Splićani objavili videozapis Poljuda iznutra i izvana. Jasno je, nije u bajnom stanju.

Hajduk se angažirao po pitanju gradnje novog stadiona u Splitu, ali mnoga pitanja su još uvijek otvoreni. Neki zagovaraju i obnovu Poljuda, dok drugi smatraju da Splićani moraju dobiti potpuno novi stadion. Na tom je tragu i klub u službenoj objavi na društvenim mrežama.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek smatra da bi se Poljud trebao obnoviti, a isto misle i splitski pripadnici stranke Možemo! te zastupnici stranke Centar. Arhitekt Nenad Fabijanić drži autorska prava na projekt stadiona na Poljudu i on je također protiv rušenja stadiona.

S druge strane, tvrtka UHY Savjetovanje smatra da je najbolje rješenje srušiti Poljud i krenuti u gradnju novog stadiona. Navijači su podijeljeni, donosimo neke od reakcija s društvenih mreža.

"Sve se da sanirati i rekonstruirati. Ni ovoga niste bili u stanju održavati"

"Moglo bi u noći na srijedu biti još štete na krovu"

"Je*iga, možda je i uklet"

"Nazalost, davno je bila "ljepotica"..."

"A sada opasna po život. Emocije ostavimo. Treba novi i gotovo", pišu navijači.