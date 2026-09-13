VIDEO Hajduk poveo pa poništili gol, a onda se pojavio Dalisson: Pogledajte sjajan gol glavom

U sedmom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Hajduk na Poljudu dočekuje Slaven Belupo. Splićani su u susret ušli kao drugoplasirana momčad, ali u 22. minuti za vodstvo Hajduka zabio je Dalisson i rezultat na poluvremenu je 1-0 za domaćine.

Dobro su domaćini otvorili susret na Poljudu, poveli su već u 15. minuti preko Michelea Šege, ali gol je poništen. Samo šest minuta kasnije, mrežu golmana Slaven Belupa zatresao je Dalisson.

Bamba je ubacio na Dalissona u peterac koji visoko glavom trese Sentićevu mrežu! Skoro je to obranio golman Slavena, ali odbila se lopta u gol.