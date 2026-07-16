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DRAMA U SLOVAČKOJ

VIDEO Hajduk si zabio bizaran autogol u 91. minuti pa umalo sve prokockao. Pogledajte ga

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Hajduk si zabio bizaran autogol u 91. minuti pa umalo sve prokockao. Pogledajte ga
Foto: Hajduk Digital TV/screenshot
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Hajduk se jedva provukao protiv Žiline i sad ga čeka pakleni Pafos! Slovačka drama završila je autogolom u nadoknadi

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Hajduk je puno teže od očekivanog izbacio Žilinu ukupnim rezultatom 3-2 uz poraz 2-1 u drugoj utakmici na gostovanju u Slovačkoj. Izborio je tako drugo pretkolo Europske lige gdje ga čeka dvostruki sudar s ciparskim Pafosom bivših dinamovaca Ivana Šunjića i Samyja Mmaeea (prva utakmica 23. srpnja u Splitu, uzvrat 30. srpnja na Cipru).

Nakon vodećeg gola Aleca Van Hoorenbeecka krajem prvog poluvremena "bili" su primili gol početkom nastavka, zabio je Hrvat Marko Roginić nakon loše postavljene zamke zaleđa, a onda je nakon novog niza promašaja Splićana stigla kazna u nadoknadi, i to autogolom. Video možete pogledati OVDJE.

Foto: Hajduk Digital TV/screenshot

Za razliku od Darija Marešića u prvoj utakmici, Dario Melnjak nije imao sreće. Golman Toni Silić ga je nakon obrane udarca Fabiana Bzdyla pogodio u tijelo i lopta se potom nesretno odbila u gol. U tom trenutku do kraja su ostale još četiri minute u kojima je Hajduk teško živio, pa je u 94. Andrei Florea glavom iz vrlo obećavajuće situacije na petercu pucao pokraj gola. Promašio je produžetke.

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