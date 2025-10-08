Obavijesti

Sport

Komentari 4
KAKAV GAF

VIDEO Hajduk zabunom dobio nagradu, Slovenci se našalili s njim: 'Oprostite, ne treba vam'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Hajduk zabunom dobio nagradu, Slovenci se našalili s njim: 'Oprostite, ne treba vam'
Poreč: Hajduk odigrao pripremnu utakmicu protiv Celja | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Slovenski klub Celje nasmijao društvene mreže nakon zabune na Adria Football Forumu! Pogrešno dodijeljena nagrada Hajduku izazvala viralni hit

OGLAS
OGLAS

Na završnici Adria Football Foruma, održanog u zagrebačkom hotelu Zonar, dogodila se scena koja je izazvala smijeh i viralnu reakciju na društvenim mrežama. Slovenski prvoligaš Celje objavio je šaljivi TikTok video u kojem se našalio na račun splitskog Hajduka, nakon što je došlo do zabune pri dodjeli nagrade “Adria Growth Club Award”.

Naime, u trenutku proglašenja dobitnika nagrade za najveći klupski napredak u 2025., organizatori su greškom prikazali ime HNK Hajduk Split. Prava nagrada ipak je pripala NK Celju, koji je u objavi na TikToku duhovito komentirao situaciju:

"Oprostite HNK Hajduk Split, ne treba vama ovo."

OGLAS
@nkcelje Award for our club that has shown the greatest progress in 2025 – whether on the pitch, in the organizational structure or with the development of the youth drive. The award highlights the vision, strategy and sustainable club development. 💪👑💙 #fyp #nkcelje #football #award ♬ original sound - nkcelje

U videu su prikazali kako preuzimaju priznanje za napredak na svim razinama, od terena, preko organizacije, pa sve do razvoja omladinskog pogona. Uz to su istaknuli da nagrada simbolizira viziju, strategiju i održivi razvoj kluba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OGLAS
OGLAS
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OGLAS
Komentari 4
OGLAS
FOTO Preobrazba Marka Livaje: Hajduk je sad uspješniji kad on ne igra! Evo u čemu je problem
KAPETANOVO NOVO RUHO

FOTO Preobrazba Marka Livaje: Hajduk je sad uspješniji kad on ne igra! Evo u čemu je problem

Marko Livaja više nije nositelj igre Hajduka, sad se bori s formom. Je li smršavio previše ili mu sustav ne odgovara? Navijači se pitaju gdje je nestala njegova magija
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
OGLAS
OGLAS
FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'
OPLELA PO NOVINARKAMA

FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'

Švicarska sportska novinarka Valentina Maceri kritizirala je kolegice Mariju Luisu Jacobelli, Dilettu Leottu, Giusy Meloni i Eleonoru Incardonu zbog stila odijevanja za koji kaže da je neprimjeren za televiziju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025