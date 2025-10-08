VIDEO Hajduk zabunom dobio nagradu, Slovenci se našalili s njim: 'Oprostite, ne treba vam'

Slovenski klub Celje nasmijao društvene mreže nakon zabune na Adria Football Forumu! Pogrešno dodijeljena nagrada Hajduku izazvala viralni hit
Na završnici Adria Football Foruma, održanog u zagrebačkom hotelu Zonar, dogodila se scena koja je izazvala smijeh i viralnu reakciju na društvenim mrežama. Slovenski prvoligaš Celje objavio je šaljivi TikTok video u kojem se našalio na račun splitskog Hajduka, nakon što je došlo do zabune pri dodjeli nagrade “Adria Growth Club Award”.
Naime, u trenutku proglašenja dobitnika nagrade za najveći klupski napredak u 2025., organizatori su greškom prikazali ime HNK Hajduk Split. Prava nagrada ipak je pripala NK Celju, koji je u objavi na TikToku duhovito komentirao situaciju:
"Oprostite HNK Hajduk Split, ne treba vama ovo."
U videu su prikazali kako preuzimaju priznanje za napredak na svim razinama, od terena, preko organizacije, pa sve do razvoja omladinskog pogona. Uz to su istaknuli da nagrada simbolizira viziju, strategiju i održivi razvoj kluba.
