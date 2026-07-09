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VIDEO Hajdukovci na centru, a trešti hit Doris Dragović. Ovako su navijači reagirali na trijumf
HAJDUK - ŽILINA 2-0 Pred 22.352 gledatelja u Splitu bijeli su uz dobru igru u napadu i ponešto problema u obrani stvorili lijepu prednost pred uzvrat u Slovačkoj. Navijači su bili zadovoljni, no igrači su nakon dvoboja ostali na centru i nisu prilazili tribinama dok je s razglasa svirala pjesma Doris Dragović "Tek iz navike" koju rado slušaju igrači u svlačionici.
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