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POGLEDAJTE SCENU S POLJUDA

VIDEO Hajdukovci na centru, a trešti hit Doris Dragović. Ovako su navijači reagirali na trijumf

HAJDUK - ŽILINA 2-0 Pred 22.352 gledatelja u Splitu bijeli su uz dobru igru u napadu i ponešto problema u obrani stvorili lijepu prednost pred uzvrat u Slovačkoj. Navijači su bili zadovoljni, no igrači su nakon dvoboja ostali na centru i nisu prilazili tribinama dok je s razglasa svirala pjesma Doris Dragović "Tek iz navike" koju rado slušaju igrači u svlačionici.

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Hajdukovci na centru, a trešti hit Doris Dragović. Ovako su navijači reagirali na trijumf VIDEO
Hajdukovci na centru, a trešti hit Doris Dragović. Ovako su navijači reagirali na trijumf | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Više o utakmici Hajduka i Žiline pročitajte OVDJE.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Laura iz 'Savršenog' već je ranije kršila zakon. Evo detalja

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Muljaže Hrvatskog olimpijskog odbora, gradilište u Zvonimirovoj u Zagrebu otvoreno, drugu noć zaredom SAD udario na Iran, nova pravila EU za tehnički pregled, Lauri iz 'Savršenog' napad na policajku nije prvi put da ima posla s kršenjem zakona...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Laura iz 'Savršenog' već je ranije kršila zakon. Evo detalja VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Laura iz 'Savršenog' već je ranije kršila zakon. Evo detalja | Video: 24sata
NISU ZADOVOLJNI

VIDEO Navijači Hajduka zviždali Garciji u prvoj utakmici sezone

Iako sezona tek počinje, ljeto je bilo turbulentno na Poljudu. Livaja je bio udaljen od prve momčadi zbog nediscipline, ali ga je Garcia uvrstio u sastav protiv Žiline. Izgleda kako su neki navijači Hajduka zamjerili Garciji zbog toga, jer su mnogi na Poljudu počeli zviždati kada je službeni spiker progovorio njegovo ime. Atmosfera je bila nalik gostujućoj utakmici, a ne prvoj domaćoj utakmici.

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Poljud izviždao Garciju VIDEO
Poljud izviždao Garciju | Video: Tomislav Gabelić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dalić odlazi s klupe 'vatrenih'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Dalić odlazi s klupe hrvatske nogometne reprezentacije, Trump proglasio kraj krhkog primirja s Iranom, Stjepan (32) je najstariji oboljeli od DMD-a: 'Mama, moli se da barem drugi dječaci dobiju lijek, za mene', u Hrvatsku do sada stiglo 7,6 milijuna turista, Predator uhićen u Istri, kamerom snimao djecu na plaži...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dalić odlazi s klupe 'vatrenih' VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dalić odlazi s klupe 'vatrenih' | Video: 24sata
VATROGASCI UGASILI POŽAR

VIDEO Požar u Buzinu: Izgorio kontejner u blizini benzinske

Zagrebački vatrogasci na teren su izašli u Buzin u utorak nešto prije 15 sati zbog dojave o požaru kontejnera. Prethodno su požar prigušili prolaznici, ali još je bilo plamena. Vatrogasci su utvrdili da se rado o kontejneru za papir, a intervenciju su uspješno završili. Kako nam kaže čitatelj, požar je izbio u blizini benzinske postaje.

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Požar kod Buzina VIDEO
Požar kod Buzina | Video: 24sata Video
STRAVA

VIDEO Kamionu otpala guma na autocesti A3, vatrogasci gasili požar uz autocestu...

A3 - Zagrebački vatrogasci jutros su intervenirali zbog više dojava o požarima trave uz autocestu A3 na području između Kosnice i Rugvice. Dolaskom na teren potvrđeno je nekoliko manjih požara uz zaustavnu traku, a na jednoj lokaciji gorjela je i otpala guma kamiona te trava na površini od oko sedam četvornih metara. Članovi DVD-a Hrašće ugasili su požar koji se proširio uz autocestu na površini dugoj oko 200 metara i širokoj šest metara. Sve intervencije uspješno su završene, a vatrogasci nisu trebali dodatnu pomoć drugih službi.

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Požar uz autocestu A3 u smjeru Slavonije VIDEO
Požar uz autocestu A3 u smjeru Slavonije | Video: čitatelj/24sata

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