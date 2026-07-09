VIDEO Hajdukovci na centru, a trešti hit Doris Dragović. Ovako su navijači reagirali na trijumf

STRAVA

VIDEO Kamionu otpala guma na autocesti A3, vatrogasci gasili požar uz autocestu... A3 - Zagrebački vatrogasci jutros su intervenirali zbog više dojava o požarima trave uz autocestu A3 na području između Kosnice i Rugvice. Dolaskom na teren potvrđeno je nekoliko manjih požara uz zaustavnu traku, a na jednoj lokaciji gorjela je i otpala guma kamiona te trava na površini od oko sedam četvornih metara. Članovi DVD-a Hrašće ugasili su požar koji se proširio uz autocestu na površini dugoj oko 200 metara i širokoj šest metara. Sve intervencije uspješno su završene, a vatrogasci nisu trebali dodatnu pomoć drugih službi.

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