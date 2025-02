VIDEO Halilovićev klub igrao s 12 igrača, Van Persie u šoku: 'Nisam znao da se to smije'

Heerenven i Fortuna Sittard remizirali su (2-2) u 21. kolu nizozemskog prvenstva, ali nije zbog toga ova utakmica obišla svijet. Naime, gosti su 30-ak sekundi igrali s dvanaestoricom igrača, a da to suci nisu skužili!

Do ove bizarne situacije došlo je u 88. minuti kada su Owen Johnson i Darijo Grujičić ušli umjesto Ryana Fossa i Jaspera Dahlhausa. Fosso je izašao iz igre, ali Dallhaus je ostao. Kako je jedan igrač Fortune došao do svog trenera po savjet, suci su mislili da su dvojica igrača izašla pa su nastavili s igrom. Tek nakon pola minute netko je shvatio da Fortuna ima 12 igrača pa je Dahlhaus izašao. Minutu nakon toga Fortuna je zabila za konačnih 2-2.

Foto: Carl Recine/REUTERS

Trener Heerenvena, legendarni Robin van Persie, bio je bijesan.

- To je skupina amatera. Nisam znao da se to smije. To sam pomislio kad sam vidio što se događa. Očito je dopustivo i moguće imati dvanaestoricu na terenu jednu minutu. Ne možete zamisliti da se to smije? Obično ne govorim o sucima i puštam ih da rade svoj posao, ali ne može se dogoditi da se minutu igra s dvanaestoricom. To je nezamislivo, zar ne? Zato sam pitao četvrtog suca misli li nešto po tom pitanju napraviti. Recimo, poništiti gol. Jer ne smije se igrati 12 na 11. Zaista to ne razumijem. Poštujem svakoga, ali mislim da je ovo skandalozno.

Alen Halilović igrao je do 72. minute, a bivši igrač Gorice Josip Mitrović utakmicu je odgledao s klupe.