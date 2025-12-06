VIDEO Hamilton izazvao crvenu zastavu na trećem treningu uoči kvalifikacija, Russell najbrži...

Uoči posljednje utrke Formule 1 koja se vozi u Abu Dhabiju, vozači su danas odradili posljednji trening prije kvalifikacija. Najbrži krug odvozio je George Russell u Mercedesu s vremenom 1:23.334 minute. Drugi je bio vodeći vozač u ukupnom poretku Lando Norris, treći aktualni prvak Max Verstappen, a četvrti je završio Fernando Alonso. Norris je zaostao samo četiri tisućinke za Russellom dok je njegov momčadski kolega Oscar Piastri završio peti s dvije i pol desetinke iza Russella.

Foto: Amr Alfiky

Treći trening prije današnjih kvalifikacija (od 15 sati) donio je nekoliko zanimljivih situacija i jednu crvenu zastavu koja je na kratko prekinula trening. Najprije je Lando Norris za dlaku izbjegao sudar s Yukijem Tsunodom, a Japanac mu se ispričao.

Onda je Lewis Hamilton u Ferrariju na sredini treninga izgubio kontrolu u devetom zavoju i zavrtio se pri ulasku u zavoj te završio u barikadama uz stazu. Hamilton je preko radija rekao da se „nešto savilo sprijeda i slomilo stražnji dio“. Nakon toga slijedila je crvena zastava. Video možete pogledati OVDJE.

Foto: Jakub Porzycki

Mercedes je napravio grešku i pustio Kimija Antonellija koji je bio u boksu ravno pred Yukija Tsunodu. Japan nije mogao vidjeti mladog Talijana i došlo je do kontakta bolida. Video možete pogledati OVDJE.

Posljednja utrka sezone, Velika nagrada Abu Dhabija na rasporedu je u nedjelju 7. prosinca u 14 sati.