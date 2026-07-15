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SKANDALOZNO

VIDEO Hey, Jude, pa što radiš? Englez prišao protivniku s leđa i udario ga u glavu, pogledajte

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Hey, Jude, pa što radiš? Englez prišao protivniku s leđa i udario ga u glavu, pogledajte
Foto: Screenshot/X
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Argentina šokirala Englesku 2-1 i srušila snove o finalu, a Bellingham nakon poraza izgubio živce, prišao protivniku s leđa i udario ga. Nije poznato što je moglo izazvati ovakvu reakciju

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Katastrofa Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva. Argentina je ukrotila "tri lava" i prošla u finale pobjedom 2-1, a nakon utakmice su Tuchelovi momci popadali na travnjak. "Gaučosi" su počeli slaviti na sredini terena, nastao je delirij, a onda je Jude Bellingham poludio i skandalozno udario protivnika.

Bellingham je bio najbolji igrač Engleske ovaj Mundijal, ali potez na kraju susreta u polufinalu je sramotan. Dok su Argentinci slavili, prišao je Valentinu Barcu koji je utakmicu bio na klupi i udario ga s leđa po glavi. Iz videa nije vidljivo što je naživciralo Bellinghama, Barco ga je odgurnuo i krenula je žestoka rasprava i naguravanje.

Razumljivo je da je Englez frustriran i ljut, ali to može biti samo na sebe. Ovakvim potezima nije mjesto u nogometu, pogotovo ne na ovakvoj sceni. Bellingam i ekipa igrat će za treće mjesto, nogomet opet ne dolazi kući, a za sve je kriva potpuno promašena taktika Thomasa Tuchela koji je zatvorio utakmicu pola sata prije kraja.

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