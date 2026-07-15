VIDEO Hey, Jude, pa što radiš? Englez prišao protivniku s leđa i udario ga u glavu, pogledajte

Katastrofa Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva. Argentina je ukrotila "tri lava" i prošla u finale pobjedom 2-1, a nakon utakmice su Tuchelovi momci popadali na travnjak. "Gaučosi" su počeli slaviti na sredini terena, nastao je delirij, a onda je Jude Bellingham poludio i skandalozno udario protivnika.

What has Barco done to deserve that slap?😭 pic.twitter.com/FCWRnDQRDf https://t.co/t7k8fUOcha — Kobi (@UTDKobi) July 15, 2026

Bellingham je bio najbolji igrač Engleske ovaj Mundijal, ali potez na kraju susreta u polufinalu je sramotan. Dok su Argentinci slavili, prišao je Valentinu Barcu koji je utakmicu bio na klupi i udario ga s leđa po glavi. Iz videa nije vidljivo što je naživciralo Bellinghama, Barco ga je odgurnuo i krenula je žestoka rasprava i naguravanje.

Razumljivo je da je Englez frustriran i ljut, ali to može biti samo na sebe. Ovakvim potezima nije mjesto u nogometu, pogotovo ne na ovakvoj sceni. Bellingam i ekipa igrat će za treće mjesto, nogomet opet ne dolazi kući, a za sve je kriva potpuno promašena taktika Thomasa Tuchela koji je zatvorio utakmicu pola sata prije kraja.