VIDEO Hezonja otvoreno o pauzi od reprezentacije: 'Taj rat nitko nije dobio. Srbija? Imali smo je'

U ekskluzivnom gostovanju u podcastu "Karijera u retrovizoru", Mario Hezonja (31) prvi put je na ovaj način objasnio cijelu pozadinu odbijanja poziva hrvatske košarkaške reprezentacije za nastup na Eurobasketu 2017. O toj i danas kontroverznoj situaciji, zbog koje je godinama stigmatiziran i kritiziran od šire hrvatske javnosti, otvoreno je Milanu Stjelji, voditelju i uredniku podcasta, govorio:

- To je bio rat! A znaš tko je pobijedio u tom ratu? Nitko! A tko je izgubio ? Ja. I reprezentacija!

A zatim je objasnio svoju odluku:

- Ozljedio sam koljeno već pri kraju posljednje sezone u Barceloni i u jednom trenutku sam morao rješiti tu situaciju. Imao sam ozbiljnih problema s hrskavicom. Bila je u četvrtom stupnju problematike i morao sam četiri tjedna primati injekcije. I onda je nakon toga uslijedila rehabilitacija. Aco izbornik me zvao i ja sam mu sve objasnio i on je to razumio. Moja komunikacija s Acom je bila perfektna, ali komunikacija s medijima i javnosti nije bila dobra. Ja sam tada razmišljao da sam ja Mario Hezonja i ja ću odlučiti kad ću ja igrati, a kad neću. Zvuči katastrofalno, ali tako je kako je. Danas znam da je to bilo neprofesionalno i da sam trebao objasniti izostanak.

"Šut za tri protiv Srbije? Ne razmišljam o tome na taj način..."

Hezonja je govorio i o velikom okršaju u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Rio de Janeiru protiv Srbije 2016. U toj utakmici je kao 21-godišnjak zabio 16 koševa i bio drugi najbolji strijelac naše reprezentacije iza Bojana Bogdanovića (28 koševa), a na upit je li promašaj za tricu nekoliko sekundi prije kraja utakmice jedan od šuteva koje bi volio ponovno šutirati, odgovorio je:

- Vrtila se lopta po košu, ali ne želim tome davati na važnosti. Da je ušao taj šut, možda bismo pobijedili, ali imali smo mi tu utakmicu. Mogla je otići na našu stranu.

Uz to je Hezonja otkrio dvije važne stvari oko hrvatske reprezentacije u to vrijeme:

- Prije su uvijek postojali mali klanovi u reprezentaciji, ali te godine u Riju, baš smo bili prava ekipa. Kao što je imamo danas! Aco je to sve posložio, Aco je tata za takve stvari!

Pirej: Kvalifikacijski košarkaški turnir za Olimpijske igre u Parizu, Slovenija - Hrvatska | Foto: Klodian Lato/EUROKINISSI/PIXSELL

"Razdoblje u NBA-u mi nije najgore razdoblje u karijeri, ali jest najnesretniji!"

U podcastu "Karijera u retrovizoru", u kojem su do sada gostovali Niko Kranjčar, Mislav Oršić i Nenad Bjelica od nogometaša, te Ivica Zubac, Ivan Martinović i Donna Vekić od ostalih sportaša i sportašica, Hezonja je govorio i o svojih pet sezona u NBA-u. A sve nakon što su ga na draftu izabrali kao peti pick:

- U mojoj glavi sam ja bio prvi pick, ali nisam ja tamo došao u stilu da je sad ta ekipa u kojoj sam bio, Orlando Magic, moja. Da sam ja glavni igrač. To ne, ali isto tako nisam nikoga respektirao. Gazio sam ove iz prve petorke i kako su nam rezultati bili katastrofa, sve se pretvorilo u lošu priču.

S obzirom na to da su aktualne vrlo ozbiljne glasine da bi se ovog ljeta trebao vratiti u najbolju košarkašku ligu svijeta, Hezonja se osvrnuo na mogućnost povratka:

- Ne bih ja tamo dolazio sa željom da se nekom dokažem, da im dam do znanja da je ono bilo slučajno. Ne, ne! Danas bih ljude u klubu koji me želi samo pitao što im treba? Pomoći nekom mladom igraču, da budem u toj nekoj ulozi? Nema problema! Evo ruke...

Cijeli podcast možete pogledati ispod: