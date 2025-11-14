VIDEO Hodočasnik ubacio šal Hajduka u papamobil. Evo kako je papa Lav XIV. reagirao...

Župljani Krila Jesenice ovih su dana krenuli na hodočašće u Vatikan, a njihovo je putovanje neočekivano privuklo pozornost hrvatske javnosti. Nakon obilaska Rima i njegovih znamenitosti, grupa se uputila na Trg svetog Petra, gdje su se među tisućama vjernika iz cijeloga svijeta pridružili iščekivanju Papina blagoslova.

Dok je papa Lav XIV. prolazio u papamobilu, iz mnoštva je prema vozilu poletio Hajdukov šal. Ubacio ga je jedan hodočasnik, koji je na put ponio taj navijački suvenir kako bi ga ostavio Svetom Ocu. Papa se na trenutak zbunio, a kada je prepoznao bijeli šal s grbom splitskoga kluba, nasmijao se, što je razveselilo okupljene, prenosi Dalmacija danas.

Ovaj susret nije jedini papin doticaj s hrvatskim navijačkim obilježjima. Mjesec ranije svijet su obišle snimke na kojima Papa drži hrvatski šal koji mu je darovao devetogodišnji navijač, hodočasnik iz Tomislavgrada koji s obitelji živi u Švicarskoj i sudjeluje u radu Hrvatske katoličke misije u Bernu. Petar se tada probio kroz mnoštvo i prišao Papinu vozilu. Papa ga je upitao ima li kemijsku, uzeo olovku od jednog člana pratnje i potpisao šal, a potom zagrlio i poljubio dječaka.