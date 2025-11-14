Obavijesti

Sport

Komentari 15
POGLEDAJTE

VIDEO Hodočasnik ubacio šal Hajduka u papamobil. Evo kako je papa Lav XIV. reagirao...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Hodočasnik ubacio šal Hajduka u papamobil. Evo kako je papa Lav XIV. reagirao...
Foto: Dalmacija Danas

Ovaj susret nije jedini papin doticaj s hrvatskim navijačkim obilježjima. Mjesec ranije svijet su obišle snimke na kojima Papa drži hrvatski šal koji mu je darovao devetogodišnji navijač

Župljani Krila Jesenice ovih su dana krenuli na hodočašće u Vatikan, a njihovo je putovanje neočekivano privuklo pozornost hrvatske javnosti. Nakon obilaska Rima i njegovih znamenitosti, grupa se uputila na Trg svetog Petra, gdje su se među tisućama vjernika iz cijeloga svijeta pridružili iščekivanju Papina blagoslova.

Dok je papa Lav XIV. prolazio u papamobilu, iz mnoštva je prema vozilu poletio Hajdukov šal. Ubacio ga je jedan hodočasnik, koji je na put ponio taj navijački suvenir kako bi ga ostavio Svetom Ocu. Papa se na trenutak zbunio, a kada je prepoznao bijeli šal s grbom splitskoga kluba, nasmijao se, što je razveselilo okupljene, prenosi Dalmacija danas.

@dalmacijadanas Josip Jeran ubacuje Hajdukov šal u Papa mobil #papa #vatican #hajduk #dalmacijadanas ♬ original sound - DalmacijaDanas

Ovaj susret nije jedini papin doticaj s hrvatskim navijačkim obilježjima. Mjesec ranije svijet su obišle snimke na kojima Papa drži hrvatski šal koji mu je darovao devetogodišnji navijač, hodočasnik iz Tomislavgrada koji s obitelji živi u Švicarskoj i sudjeluje u radu Hrvatske katoličke misije u Bernu. Petar se tada probio kroz mnoštvo i prišao Papinu vozilu. Papa ga je upitao ima li kemijsku, uzeo olovku od jednog člana pratnje i potpisao šal, a potom zagrlio i poljubio dječaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde
ATRAKTIVNA AIDA

FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (33) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle. Par je već nekoliko mjeseci u vezi
FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...
BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.
FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru
SPORTSKI PAR

FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru

Luca Vildoza i Milica Tasić zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025