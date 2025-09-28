Obavijesti

Sport

Komentari 6
SAŽETAK UTAKMICE DINAMO - SLAVEN

VIDEO Hoxhin slalom, Jagušićev slobodnjak ili Lisičin projektil? Evo svih golova s Maksimira

DINAMO - SLAVEN 4-1 Nakon nešto sporijeg ulaska u utakmicu “modri” su poveli preko Hoxhe. Krilni napadač najprije je naslagao trojicu braniča pa zabio bivšem klubu. U drugoj minuti nadoknade već je bilo 2-0, a ovaj put Hoxha je poslužio Kulenovića. U 56. minuti teško je i reći tko je postigao pogodak – na povratnu loptu natrčali su Bakrar i Valinčić, jedan od njih poslao ju je u mrežu, a ni nakon nekoliko pregleda snimke nije se moglo sa sigurnošću utvrditi tko. Jagušić je u 66. minuti fantastično pogodio iz slobodnog udarca i donio tračak nade gostima, ali Lisica je u 71. minuti projektilom ugasio sve dvojbe i postavio konačnih 4-1.

Pokretanje videa...

Dinamo - Slaven Belupo 01:23
Dinamo - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Sažetak utakmice pogledajte OVDJE, a izvještaj utakmice pročitajte OVDJE.

PLAVI PAKAO

VIDEO Pogledajte ludnicu pod sjeverom i slavlje BBB-a i igrača

DINAMO - SLAVEN 4-1 Nogometaši Dinama su u izmiješanom sastavu deklasirali 'farmaceute'. Golove su zabili pričuve Kulenović i Bakrar, u strijelce su se upisali i Hoxha te Lisica. Dinamo je odigrao sjajnu utakmicu što je razveselilo domaće navijače, evo kako su proslavili s igračima

Pokretanje videa...

BBB i Dinamo 00:41
BBB i Dinamo | Video: Hrvoje Tironi/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Prosvjed roditelja u Dubravi, tragedija na svadbi u Šibeniku...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak:U Šibeniku je stric mladoženje oko 19 sati ispalio signalnu raketu ispred crkve i pogodio rođakinju u vrat, koja je preminula unatoč sat vremena borbe za život u šibenskoj bolnici. U Rakovcu roditelji prosvjedovali ispred osnovne škole zbog nasilja skupine maloljetnika nad njihovom djecom. Više od milijun umirovljenika u prosincu će dobiti trinaestu mirovinu. Ante Sanader se nakon trinaest godina povlači s čela splitskog HDZ-a, a zamijenit će ga Ante Mihanović...

Pokretanje videa...

Gledajte 240 sekundi 24sata 03:59
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Pogledajte Jakupovićev prvijenac u novoj sezoni koji je Osječanima donio pobjedu

GORICA - OSIJEK 0-1 ‘Bijelo-plavi’ su u Velikoj Gorici stigli do druge ovosezonske pobjede u HNL-u. Momčad Simona Rožmana u prošlom je kolu imala sve u svojim rukama protiv Istre, ali je u samoj završnici pokleknula i izgubila preokretom. Nakon toga Slovenac je izravno prozvao igrače, a ovoga puta ga nisu razočarali. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 35. minuti kada je Arnel Jakupović nakon sjajne kombinacije postigao prvi ovosezonski gol u HNL-u.

Pokretanje videa...

Gorica - Osijek 00:32
Gorica - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SLAVLJE 'BILIH'

VIDEO Igrači Hajduka s centra pozdravili sjevernu tribinu. Orio se pljesak nakon važne pobjede

HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 Momčad Gonzala Garcije uspjela je ostvariti nova tri boda protiv Lokomotive. Mučili su se "bili" tijekom cijelog susreta, ali su na kraju ipak razveselili svoje navijače. Pobjeda ima gorak okus jer se ozlijedio Marko Livaja. Nakon utakmice igrači su pozdravili Torcidu s centra igrališta, a stadionom je krenuo pljesak odobravanja

Pokretanje videa...

Igrači Hajduka s Torcidom 00:32
Igrači Hajduka s Torcidom | Video: Tomislav Gabelić/24sata
GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Pogledajte dvojbeni gol Rebića o kojem bruji Hrvatska

HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 'Bili' su u 8. kolu HNL-a pobijedili Lokose i privremeno se poravnali s Dinamom na vrhu. Strijelci su bili Ante Rebić, koji je dao prvijenac za Hajduk, i Anthony Kalik, koji je riješio posao na Poljudu. Kod prvog gola upitna je pozicija asistenta Marka Livaja, VAR soba povukla je linije u krivoj situaciji na Rebića koji sasvim sigurno nije bio u zaleđu

Pokretanje videa...

Hajduk - Lokomotiva 00:52
Hajduk - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025