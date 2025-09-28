VIDEO Hoxhin slalom, Jagušićev slobodnjak ili Lisičin projektil? Evo svih golova s Maksimira
DINAMO - SLAVEN 4-1 Nakon nešto sporijeg ulaska u utakmicu “modri” su poveli preko Hoxhe. Krilni napadač najprije je naslagao trojicu braniča pa zabio bivšem klubu. U drugoj minuti nadoknade već je bilo 2-0, a ovaj put Hoxha je poslužio Kulenovića. U 56. minuti teško je i reći tko je postigao pogodak – na povratnu loptu natrčali su Bakrar i Valinčić, jedan od njih poslao ju je u mrežu, a ni nakon nekoliko pregleda snimke nije se moglo sa sigurnošću utvrditi tko. Jagušić je u 66. minuti fantastično pogodio iz slobodnog udarca i donio tračak nade gostima, ali Lisica je u 71. minuti projektilom ugasio sve dvojbe i postavio konačnih 4-1.
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.