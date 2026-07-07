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ZALEĐA NIJE BILO?

VIDEO Hrvat analizirao VAR dramu protiv Portugala uz 3D tehnologiju: Evo što je zaključio

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Hrvat analizirao VAR dramu protiv Portugala uz 3D tehnologiju: Evo što je zaključio
Foto: JOHN E SOKOLOWSKI
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Hrvat razotkriva VAR dramu: tvrdi da je Gvardiolov gol protiv Portugala bio čist, a spornog dodira lopte nije bilo

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Rane nakon bolnog ispadanja Hrvatske protiv Portugala sa Svjetskog prvenstva još su svježe, a kontroverzna sudačka odluka u utakmici šesnaestine finala i dalje je glavna tema među navijačima. Dok se mnogi mire sa sudbinom, jedan je Hrvat odlučio uzeti stvar u svoje ruke. Dorian Marko na svom je Instagram profilu objavio video u kojem, kako tvrdi, znanstveno dokazuje da je poništeni gol Joška Gvardiola bio regularan.

Fizika i 3D modeliranje protiv Fifine tehnologije

U videu koji je privukao veliku pažnju, Marko korak po korak prolazi kroz svoju detaljnu analizu spornog trenutka. Podsjetimo, Gvardiolov izjednačujući pogodak u sudačkoj nadoknadi poništen je nakon duge VAR provjere. Službeno objašnjenje bilo je da je Igor Matanović u začetku akcije neprimjetno dodirnuo loptu, što je detektirala "Connected Ball" tehnologija unutar lopte, te time stavio Marija Pašalića u nedozvoljenu poziciju.

Marko je odlučio osporiti taj "nevidljivi dodir" koristeći se motion-tracking tehnologijom i zakonima fizike. Prvo je, kako objašnjava, digitalno stabilizirao snimku tako što je pratio statične točke na stadionu kako bi eliminirao kretanje kamere. Time je dobio, kako kaže, "stvarnu putanju lopte". Zatim je, koristeći principe fizike poput gravitacije, otpora zraka i Magnusovog efekta, izradio 3D model koji predviđa kamo bi lopta letjela da je nitko nije dirao. Kada je preklopio stvarnu putanju s onom predviđenom, one su se savršeno poklopile. Njegov zaključak: nikakvog kontakta koji bi promijenio smjer lopte nije bilo.

Kao dodatni dokaz, analizirao je i rotaciju, odnosno spin lopte. Pokazao je grafikon spina tijekom Veiginog udarca glavom, gdje se vidi jasan i oštar skok, što potvrđuje kontakt. Usporedio je to s grafikonom za sporni Matanovićev trenutak, gdje takvog skoka nema.

(*uz korištenje AI-ja)

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