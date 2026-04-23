VIDEO Hrvat postao senzacija MLS-a! Kao golman zabio gol u zadnjim sekundama utakmice

Foto: X/screenshot

Luka Gavran dio razvoja proveo je i u omladinskom pogonu Dinama, gdje je brusio talent prije povratka u Sjevernu Ameriku

Nevjerojatne scene dolaze iz MLS-a, gdje su Toronto i Philadelphia odigrali utakmicu koja će se dugo pamtiti. Susret je završio 3-3, a junak domaćih postao je njihov golman Luka Gavran, koji je u šestoj minuti sudačke nadoknade glavom zabio za izjednačenje i izazvao erupciju oduševljenja na stadionu.

Toronto je u posljednjim sekundama krenuo na sve ili ništa. Nakon ubačaja iz kuta, najviši u kaznenom prostoru gostiju bio je upravo Gavran, koji je snažnim udarcem glavom poslao loptu u mrežu za konačnih 3-3. Dok su igrači Toronta slavili u euforiji, nogometaši Philadelphije ostali su u šoku nakon primljenog pogotka u samoj završnici. Snimka tog trenutka ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama, a brojni navijači opisali su prizor kao “vrhunac MLS-a”, naglašavajući nepredvidljivost i spektakularnost lige.

Gavranov pogodak ima dodatnu težinu jer je postao tek treći vratar u povijesti MLS-a koji se upisao među strijelce. Njegov put do tog trenutka bio je nesvakidašnji. Rođen u kanadskom Hamiltonu, nogometnu karijeru započeo je kao napadač, a tek s 13 godina stao je na gol. Dio razvoja proveo je i u omladinskom pogonu Dinama, gdje je brusio talent prije povratka u Sjevernu Ameriku.

Nakon sveučilišne karijere na St. John’su, gdje se istaknuo kao jedan od najboljih golmana u NCAA natjecanju, Toronto ga je izabrao na MLS SuperDraftu 2022. godine. Profesionalni uspon nastavio je kroz drugu momčad, a potom se probio i u prvu ekipu, gdje je već na debiju obranio kazneni udarac. Vrhunac njegove dosadašnje karijere dogodio se upravo protiv Philadelphije, kada je u očajničkom pokušaju svoje momčadi stigao u protivnički šesnaesterac i pretvorio se u junaka večeri. Nakon utakmice kratko je objasnio svoj instinkt za gol:

- Igrao sam 'devetku' kad sam bio klinac! - rekao je Gavran.

Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni u kanadskoj reprezentaciji, u koju je već dobio poziv, a pred njim je borba za mjesto na Svjetskom prvenstvu.

*Uz korištenje AI-ja

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
