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MATEJ MAGLICA

VIDEO Hrvat potpisao u podne, deset sati kasnije dao prvijenac

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Hrvat potpisao u podne, deset sati kasnije dao prvijenac
Foto: screenshot X
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U ponedjeljak u podne potpisao je novi ugovor na dvije godine uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu. Trener Selçuk İnan Maglicu je u igru stavio kasnije te večeri, stoper je ušao u 70. minuti.

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Matej Maglica (27) imao je debi iz snova u dresu turskog prvoligaša Kocaelispora. Hrvat je kao pojačanje turskog kluba predstavljen u ponedjeljak u podne, a samo nekoliko sati kasnije zabio je prvijenac. 

Maglici je trebalo deset sati da zabije svoj prvi gol u dresu Kocaelispora. U ponedjeljak u podne potpisao je novi ugovor na dvije godine uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu. Trener Selçuk İnan Maglicu je u igru stavio kasnije te večeri, stoper je ušao u 70. minuti. Za prvi gol trebalo mu je svega 17 minuta, već je u 87. minuti zabio za konačnih 2-0 Kocaelispora nad Amedom. 

Hrvatski stoper priključio se napadu nakon slobodnog udarca, lopta mu se nakon gužve vratila u kazneni prostor, a nakon novog ubačaja Ugura Yildiza Maglica je glavom precizno pogodio mrežu.

Kocaelispor ga je, prema podacima Transfermarkta, doveo za oko 400.000 eura, a Hrvat je odmah zasjao u prvom nastupu. Maglica je imao i sjajnu prošlu sezonu gdje je u Darmstadtu u 33 nastupa zabio osam golova. U Kocaelisporu svlačionicu će dijeliti s Brunom Petkovićem koji zbog ozljede nije nastupio. 
 

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