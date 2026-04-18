Obavijesti

Sport

POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Hrvatice zabile devet golova suparniku s Gibraltara!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
2
Pula: Susret Hrvatske i Češke u 1. kolu Lige B UEFA Lige nacija | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Hrvatska ženska nogometna reprezentacija pobijedila je u kvalifikacijama za SP u Sinju Gibraltar s čak 9-0.  

Hrvatska je povela sjajnim pogotkom iz akcije u 38. minuti, a strijelkinja je bila Janja Čanjevac. Samo nekoliko minuta poslije, i Ana Bakalar sjajno je iskoristila situaciju te udvostručila prednost Hrvatske. Tea Vračević sjajno je pogodila glavom nakon ubacivanja Karle Kurkutović u 58. minuti. A onda u samo sedam minuta slijede tri gola.

U 61. minuti opet je bljesnula Janja Čanjevac nevjerojatnim potezom gotovo s korner linije – njezin ubačaj iznenadio je sve i pretvorio se u pogodak. Samo četiri minute kasnije, Hrvatska je dodala gas te postigla i peti pogodak u režiji Ivane Rudelić koja je sjajnim škaricama poentirala nakon asistencije Petre Pezelj.

Lana Kukavica postigla je pogodak u 81. minuti, a potom četiri minute kasnije i Laura Vlastelica. Nakon nje, samo dvije minute poslije, točnije u 87. minuti, Rudelić postiže svoj drugi pogodak na utakmici. 

Pula: Susret Hrvatske i Češke u 1. kolu Lige B UEFA Lige nacija | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Bila je ovo utakmica puna debija i prvijenaca – Lana Kukavica postigla je svoj prvi pogodak za Hrvatsku već u debitantskom nastupu. Lucija Vrdoljak također je upisala svoj prvi nastup, dok je Janja Čanjevac postigla svoja prva dva pogotka za reprezentaciju. Prvijenac u dresu Hrvatske zabile su i Ana Bakalar te Laura Vlastelica i Andrea Glibo.

Ivana Rudelić ovom je utakmicom dodatno ušla u povijest, postavši najbolja strijelkinja reprezentacije svih vremena s ukupno 23 pogotka.

Prije nekoliko dana izabranice Nenada Gračana su istog protivnika u gostima svladale s 1-0. 

Na tablici vodi Kosovo s 9 bodova i utakmicom manje, a Hrvatska je druga s 9. Sljedeća utakmica Kosovo - Hrvatska 6. lipnja će odlučiti pobjednika skupine. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026