VIDEO Hrvatska braća rasturaju u SAD-u! Pogledajte blokadu pa spektakularno zakucavanje...

Tomislav i Zvonimir Ivišić (22) rodili su se u Vitezu s nekoliko minuta razlike, odrastali u Šibeniku gdje su se zaljubili u košarku pa napravili i prve korake na kultnom Baldekinu.

Zajedno su igrali i za Studentski Centar, a bili i dio mlađih uzrasta hrvatske košarkaše reprezentacije. Bili su nerazdvojni, jedan drugoga gurali i zajedno upijali košarkaške vještine i tako sve do 2023. godine kada je Zvonimir otišao ispuniti svoj američki san u sveučilišnu ligu. Godinu dana kasnije u NCAA ligu došao je i Tomislav koji je potpisao za Illionis, a braća jednostavno ne mogu jedan bez drugoga pa je klub prošle godine doveo i Zvonimira! Na hrvatski pogon Illionis sada lovi trofej NCAA lige.

Dogurali su do osmine finala popularnog March Madnessa, završnog turnirua američke sveučilišne košarke, gdje će u noći sa srijede na četvrtak igrati protiv Houstona. Još u subotu izbacili su VCU Ramse (76-55), a važnu ulogu imali su i naši košarkaši. Tomislav, koji je dio početne petorke, briljirao je s 14 koševa i 11 koševa, njegov brat zabio je dva koša, ali taj jedini podignuo je cijelu dvoranu na noge. Bila je to rola u NBA stilu. Prvo je ispred svog koša 'zalijepio' blokadu suparniku, odjurio u kontru pa silovito zakucao za totalni delirij na tribinama. O nečemu ovakvome sanja svaki košarkaš, savršenija rola ne postoji.

Zvonimiru je ovo četvrti klub u NCAA karijeri. Proveo je godinu dana u Kentucyju, prošle godine bio je član Arkansasa, a na početku ove sezone doveo ga je Arkansas i upario na centarskoj poziciji s bratom Tomislavom. Obojica mogu pokriti četvorku i peticu, a uz sjajnu fizičku konstituciju, krasi ih i odličan šut kojeg maksimalno koriste na početku sezone. Hrvatska košarka tako ne mora brinuti za visoke pozicije jer braća stasaju u SAD-u i jednog dana bi mogla zajedno zaigrati za reprezentaciju.