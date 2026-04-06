ZA POVIJEST

VIDEO Hrvatska ima osvajačicu NCAA naslova! Lena Bilić (18) u svojoj prvoj sezoni došla na tron

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Hrvatska ima osvajačicu NCAA naslova! Lena Bilić (18) u svojoj prvoj sezoni došla na tron
Lena Bilić ispisala povijest: prva Hrvatica s NCAA naslovom! UCLA Bruins deklasirali South Carolinu u finalu. Nevjerojatna sportska obitelj, Lena nastavlja tradiciju Bilića

Admiral

Hrvatska košarka ispisala je novu, zlatnu stranicu svoje povijesti. Lena Bilić, 18-godišnja Zagrepčanka, postala je prva Hrvatica koja je osvojila naslov NCAA prvakinje, najprestižnijeg sveučilišnog natjecanja na svijetu. Njezina ekipa, UCLA Bruins, u velikom je finalu u Phoenixu deklasirala favoriziranu South Carolinu s uvjerljivih 79-51 i tako stigla do svog prvog naslova u povijesti programa.

Ovim trijumfom Lena je stala uz bok Davoru Rimcu, koji je do sada bio jedini Hrvat s titulom NCAA prvaka, osvojenom davne 1995. godine s Arkansasom. No, priča o Leni Bilić priča je i o nevjerojatnim sportskim genima. Njezina majka je Danira Bilić, rođena Nakić, jedna od najvećih europskih košarkašica svih vremena i članica Fibine Kuće slavnih. Otac Zvonimir Bilić bivši je rukometni reprezentativac i svjetski doprvak s Hrvatskom, koji je ostavio dubok trag u zagrebačkom rukometu. Lena tako nastavlja impresivan obiteljski niz, ali na najvećoj američkoj pozornici.

Iako je u svojoj prvoj imala ulogu važne rotacijske igračice, Bilić je u finalnoj utakmici dobila značajnu minutažu. Na parketu je provela devet minuta, upisavši jedan napadački skok i jednu asistenciju. Nije se upisala u strijelce, no njezin doprinos tijekom cijele sezone, u kojoj je prosječno bilježila oko tri poena i 1,5 skokova, bio je ključan za kemiju ekipe koja je sezonu završila s impresivnim omjerom 37-1.

NCAA Womens Basketball: Final Four National Championship-South Carolina at UCLA
Put Lene Bilić do vrha Amerike započeo je u zagrebačkoj Trešnjevci 2009, klubu poznatom po razvoju mladih talenata poput Nike Mühl. Već kao tinejdžerica pokazivala je nevjerojatan potencijal, a s Trešnjevkom je osvojila i Kup Ružice Meglaj-Rimac. Njezin talent eksplodirao je u mlađim reprezentativnim uzrastima. Na EuroBasketu U18 B divizije bila je najbolji strijelac turnira s prosjekom od 23,6 poena, a u ključnoj utakmici za promociju u viši rang postigla 41 koš.

Takve partije nisu mogle proći nezapaženo, pa ju je angažirao jedan od najjačih američkih sveučilišnih programa. Trenerica UCLA-e, Cori Close, još je pri njezinu dolasku izjavila: "Lena je najbolja igračica iz Europe u svojoj generaciji. Ona je visoki bek s izraženim košarkaškim intelektom, sjajna obrambena igračica i odlična šuterica."

Bruinsi su do naslova stigli dominantno. Na putu do Final Foura redom su padali Cal Baptist, Oklahoma State, Minnesota i Duke, da bi u polufinalu uzvratili Texasu za jedini poraz u sezoni. Kruna sezone stigla je u finalu protiv South Caroline, u utakmici u kojoj je UCLA od prve minute pokazala tko je šef na terenu. Pobjeda Lene Bilić nije samo njezin osobni trijumf, već i ogroman poticaj za budućnost hrvatske ženske košarke.

*uz korištenje AI-a

Komentari 1
