VIDEO Hrvatski golman spasio Jakirovića obranjenim penalom. Pogledajte kako je sačuvao Hull

Hrvatski reprezentativac Ivor Pandur (25) odigrao je u srijedu odličan susret za Hull City kojeg vodi bivši trener Dinama Sergej Jakirović. Utakmica je završila pobjedom Hulla 2-0 golovima Kylea Josepha u 10. i Olivera McBurnieja u 67. minuti. Pandur je u 56. minuti utakmice obranio penal reprezentativcu Walesa Kiefferu Mooreu i omogućio ekipi da mirnije privede susret kraju.

Utakmica se igrala u sklopu 20. kola Championshipa i Hull City je sad 6. na ljestvici s 31 bodom. Forma 'tigrova' nije idealna; imaju tri poraza i dvije pobjede u posljednjih pet susreta. Prva ekipa lige je Coventry pod vodstvom legende Chelseaja Franka Lamparda s 44 boda, a drugi je Middlesbrough s pet bodova manje.

Ivor Pandur nastupio je na svakom ligaškom susretu i na četiri utakmica očuvao mrežu netaknutom. Navijači Hulla jako su dobro prihvatili golmana koji je u klub stigao u siječnju 2024. godine iz nizozemske Fortune za dva milijuna eura. Zlatko Dalić pozvao je Pandura na zadnje reprezentativno okupljanje u studenom, ali još uvijek čeka debi na golu 'vatrenih'. Za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije nastupio je 21 put. Novi izazov za Pandura i Hull slijedi u subotu na teškom gostovanju protiv Millwalla koji je 3. na tablici s 35 bodova.

