Obavijesti

Sport

Komentari 1
ODLIČNA UTAKMICA

VIDEO Hrvatski golman spasio Jakirovića obranjenim penalom. Pogledajte kako je sačuvao Hull

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Hrvatski golman spasio Jakirovića obranjenim penalom. Pogledajte kako je sačuvao Hull
Rijeka: Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice između Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatski reprezentativac Ivor Pandur nastupio je u srijedu na utakmici Championshipa. 'Vatreni' je obranio penal u 56. minuti Kiefferu Mooreu, a njegov Hull City pobijedio je 2-0 Wrexham i nalazi se na šestom mjestu

Hrvatski reprezentativac Ivor Pandur (25) odigrao je u srijedu odličan susret za Hull City kojeg vodi bivši trener Dinama Sergej Jakirović. Utakmica je završila pobjedom Hulla 2-0 golovima Kylea Josepha u 10. i Olivera McBurnieja u 67. minuti. Pandur je u 56. minuti utakmice obranio penal reprezentativcu Walesa Kiefferu Mooreu i omogućio ekipi da mirnije privede susret kraju.

POGLEDAJTE VIDEO:  

Utakmica se igrala u sklopu 20. kola Championshipa i Hull City je sad 6. na ljestvici s 31 bodom. Forma 'tigrova' nije idealna; imaju tri poraza i dvije pobjede u posljednjih pet susreta. Prva ekipa lige je Coventry pod vodstvom legende Chelseaja Franka Lamparda s 44 boda, a drugi je Middlesbrough s pet bodova manje.

Ivor Pandur nastupio je na svakom ligaškom susretu i na četiri utakmica očuvao mrežu netaknutom. Navijači Hulla jako su dobro prihvatili golmana koji je u klub stigao u siječnju 2024. godine iz nizozemske Fortune za dva milijuna eura. Zlatko Dalić pozvao je Pandura na zadnje reprezentativno okupljanje u studenom, ali još uvijek čeka debi na golu 'vatrenih'. Za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije nastupio je 21 put. Novi izazov za Pandura i Hull slijedi u subotu na teškom gostovanju protiv Millwalla koji je 3. na tablici s 35 bodova.

Pokretanje videa...

Ivor Pandur, ljeto 2020 04:33
Ivor Pandur, ljeto 2020 | Video: Goran Kovacic/Pixsell, Danijel Vukušić/24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
SKANDAL! Ovo je novi dres 'vatrenih'. Društvene mreže gore: 'Navijačka majica Srbije!'
PODIGLA SE PRAŠINA

SKANDAL! Ovo je novi dres 'vatrenih'. Društvene mreže gore: 'Navijačka majica Srbije!'

Dres je komentirao Ante Kvartuč sa stranice croatiansports.com. On je pozitivno komentirao domaći dres, ali drugi su primijetili da ima malo previše sličnosti s nekim drugim reprezentacijama
FOTO Tetovaže domaćih i stranih nogometnih zvijezda: Čavao, svoj lik, brat pa i bivša supruga
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Tetovaže domaćih i stranih nogometnih zvijezda: Čavao, svoj lik, brat pa i bivša supruga

Od hrvatskih nogometaša vjerojatno je najpoznatija tetovaža Marcela Brozovića koji je tetovirao bombu na vratu. Međutim, nije on jedini, Vrsaljko je napravio nekoliko tetovaža, imaju ih Ćorluka i Lovren...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025