Nakon što se posljednje četiri godine kalio u dresu Splita i Zadra, Boris Tišma će karijeru nastaviti na američkom sveučilištu Washington Huskies
VIDEO Hrvatski košarkaš otišao u NCAA. Ovako se predstavio: 'Najviše slušam Sašu Matića'
Posljednjih godina američka sveučilišta postala su obećana zemlja za mlade europske košarkaše. Nakon što im je dopušteno da smiju isplaćivati plaće igračima, prije dvije godine je započeo egzodus, a na njega nisu imuni ostali niti naši talenti. Preko "bare" sletjelo je tridesetak naših košarkaša, a zov magične kombinacije, koja uključuje fakultet, sjajne uvjete i fantastičnu plaću, privukla je i Borisa Tišmu (24).
Nakon sezone provedene u Zadru, s kojim je izgubio finale prvenstva od Cibone, a gdje je prosječno bilježio 10 koševa i pet skokova, ovaj krilni centar karijeru je odlučio nastaviti u redovima Washington Huskiesa u NCAA-u.
- Pričao sam puno s trenerima, svidjela mi se njihova vizija, ali i infrastruktura koju klub ima. Zadovoljan sam sa svime što sam vidio do sad, mislim da je ovo bila dobra odluka - kazao je hrvatski košarkaš na predstavljanju.
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A koji su ciljevi?
- Želim da pobijedimo svaku utakmicu, a ja iz godine u godinu želim sve više napredovati. Dat ću sve od sebe za momčad i mislim da će navijači uskoro vidjeti koje su moje najjače strane - kazao je Tišma pa otkrio što sluša na zagrijavanju uoči utakmice:
- To su većinom balkanski pjevači, a najviše slušam Sašu Matića.
Iako su mu tek 24 godine, hrvatski košarkaš već sad ima impozantni životopis. Rođen je u Zagrebu, vještine je brusio u KK Dubravi, a njegov talent je, kad mu je bilo 13 godina, prepoznao veliki Real Madrid. Prošao je sve mlađe kategorije i debitirao za prvu momčad, ali prije pet godina napustio je klub pa preko Real Betisa, Studentskog Centra, Splita i Zadra došao do Washington Huskiesa. Prije osam godina bio je dio zlatne kadetske generacije, predvođene Rokom Prkačinom i Ivanom Perasovićem, koja je osvojila zlato na Europskom prvenstvu u Srbiji.
Mnogi se slažu kako nije do kraja ispunio potencijal. Mnogo je napredovao u posljednje tri godine u dresu Splita i Zadra, ali kao je nešto nedostajalo da napravi potpuni iskorak i "eksplodira" na parketu, kao što se očekuje godinama obzirom na njegov talent. Svoj razvoj sad će nastaviti na američkom sveučilištu, gdje bi trebao u godinu dana zaraditi oko 500.000 eura.
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