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PUT AMERIKE

VIDEO Hrvatski košarkaš otišao u NCAA. Ovako se predstavio: 'Najviše slušam Sašu Matića'

Piše Zdravko Barišić,
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VIDEO Hrvatski košarkaš otišao u NCAA. Ovako se predstavio: 'Najviše slušam Sašu Matića'
Susret Cibone i Zadra u četvrtoj utakmici finala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Nakon što se posljednje četiri godine kalio u dresu Splita i Zadra, Boris Tišma će karijeru nastaviti na američkom sveučilištu Washington Huskies

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Posljednjih godina američka sveučilišta postala su obećana zemlja za mlade europske košarkaše. Nakon što im je dopušteno da smiju isplaćivati plaće igračima, prije dvije godine je započeo egzodus, a na njega nisu imuni ostali niti naši talenti. Preko "bare" sletjelo je tridesetak naših košarkaša, a zov magične kombinacije, koja uključuje fakultet, sjajne uvjete i fantastičnu plaću, privukla je i Borisa Tišmu (24).

Nakon sezone provedene u Zadru, s kojim je izgubio finale prvenstva od Cibone, a gdje je prosječno bilježio 10 koševa i pet skokova, ovaj krilni centar karijeru je odlučio nastaviti u redovima Washington Huskiesa u NCAA-u. 

- Pričao sam puno s trenerima, svidjela mi se njihova vizija, ali i infrastruktura koju klub ima. Zadovoljan sam sa svime što sam vidio do sad, mislim da je ovo bila dobra odluka - kazao je hrvatski košarkaš na predstavljanju. 

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A koji su ciljevi?

- Želim da pobijedimo svaku utakmicu, a ja iz godine u godinu želim sve više napredovati. Dat ću sve od sebe za momčad i mislim da će navijači uskoro vidjeti koje su moje najjače strane - kazao je Tišma pa otkrio što sluša na zagrijavanju uoči utakmice:

- To su većinom balkanski pjevači, a najviše slušam Sašu Matića. 

Iako su mu tek 24 godine, hrvatski košarkaš već sad ima impozantni životopis. Rođen je u Zagrebu, vještine je brusio u KK Dubravi, a njegov talent je, kad mu je bilo 13 godina, prepoznao veliki Real Madrid. Prošao je sve mlađe kategorije i debitirao za prvu momčad, ali prije pet godina napustio je klub pa preko Real Betisa, Studentskog Centra, Splita i Zadra došao do Washington Huskiesa. Prije osam godina bio je dio zlatne kadetske generacije, predvođene Rokom Prkačinom i Ivanom Perasovićem, koja je osvojila zlato na Europskom prvenstvu u Srbiji. 

Zadar: Utakmica 2. kola SuperSport Premijer lige između Zadra i Kvarnera
Zadar: Utakmica 2. kola SuperSport Premijer lige između Zadra i Kvarnera | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Mnogi se slažu kako nije do kraja ispunio potencijal. Mnogo je napredovao u posljednje tri godine u dresu Splita i Zadra, ali kao je nešto nedostajalo da napravi potpuni iskorak i "eksplodira" na parketu, kao što se očekuje godinama obzirom na njegov talent. Svoj razvoj sad će nastaviti na američkom sveučilištu, gdje bi trebao u godinu dana zaraditi oko 500.000 eura. 

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