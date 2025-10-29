VIDEO Hrvatski napadač dobio Dalićev poziv pa odmah zabio i asistirao u prvom startu za klub

Igor Matanović se nakon godine dana ponovo našao svoje mjesto na popisu Zlatka Dalića. Hrvatski napadač konkurirat će za utakmice protiv Farskih Otoka i Crne Gore, a nakon poziva odmah je zabio i asistirao u klubu. Matanović je prvi put zaigrao u prvih 11 svog Freiburga u njemačkom Kupu protiv Fortune te je mrežu zatresao već u prvoj minuti, a asistirao u šestoj.

Sjajno je Matanović pratio akciju na samom početku utakmice te je iz blizine pospremio ubačaj Manzambija koji je prošao po strani i poslao lijepu loptu u peterac. Nakon samo pet minuta je i asistirao. Ukrao je loptu u opasnoj zoni i jednim dodirom prebacio obranu Fortune te je Grifo ostao sam ispred golmana. Grifo je bio miran i zabio za 2-0. Do kraja poluvremena Fortuna je uspjela smanjiti preko Azzouzija u 20. minuti. Trenutačno je poluvrijeme.

Matanović je u Freiburg stigao ovo ljeto iz Eintrachta, a ovo mu je treći gol u sezoni, Freiburg je za hrvatskog napadača dao 6,7 milijuna eura. Za Hrvatsku je zadnji put igrao u studenom 2024. te je u pet nastupa zabio jedan gol.