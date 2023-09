VIDEO Hrvatski reprezentativac srušio Partizan za ABA Superkup

Crnogorska momčad Studentskog centra osvojila je ABA Superkup na domaćem terenu u Podgorici protiv favoriziranog Partizana (83-81), a pobjedu je donio Borna Kapusta (27) tricom u posljednjim trenucima utakmice.

Iako je srpski klub tri minute prije kraja imao vodstvo od 81-73 te je izgledalo kao da će 'sigurno ploviti' do kraja utakmice, do kraja utakmice nisu ubacili ni poen.

Borna Kapusta hits the CLUTCH 3-POINTER to WIN the 2023 #ABASuperCup for @kkscderby! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/8j3P1x58LO