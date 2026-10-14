VIDEO HSV poslao razglednicu na adresu Hajduka! Sprema se spektakl za povratak Vuškovića

Kako smo prvi objavili, HSV i Hajduk dogovorili su prijateljsku utakmicu na kojoj će Mario Vušković (24) odigrati svoju prvu utakmicu nakon četverogodišnje suspenzije zbog dopinga koja istječe 15. studenoga. HSV je objavio znakoviti video u kojem poziva Hajduk na utakmicu u Hamburg lijepom razglednicom. Njemački mediji Hamburger Morgenpost i Hamburger Abendblatt pišu da bi prijateljska utakmica trebala biti odigrana odmah dan poslije, 16. studenoga, tijekom reprezentativne stanke.

- Pozdrav iz Hamburga! Jedva čekamo da vas uskoro ugostimo na stadionu Volksparkstadion. Jako se veselimo vašem dolasku - stoji u razglednici koju je Hamburg "poslao" na adresu Hajduka.

Slučaj Marija Vuškovića, koji je 2022. godine otišao za 4,2 milijuna eura, dodatno je povezao Hajduk i HSV. Njegova borba za dokazivanje nevinosti u doping-aferi ujedinila je dva kluba, koji su mu pružali podršku tijekom cijelog procesa. Posebno emotivno razdoblje u Hamburgu proživio je njegov mlađi brat Luka (19). On u njemački klub nije stigao izravno, već je prošle sezone igrao na posudbi iz Tottenhama. Pritom je nosio dres s brojem 44, istim onim koji je pripadao njegovu bratu Mariju.

Ono što je sigurno, oba će kluba napraviti spektakl za veliki povratak Vuškovića nogometu. Mario trenira s momčadi HSV-a od 15. rujna, sve njegove žalbe na kaznu zbog konzumiranja zabranjene supstance eritropoetin (EPO) u rujnu 2022. odbilo je nekoliko sudova, a uskoro će se vratiti utakmicama.