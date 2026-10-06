VIDEO Hvatalo se za vrat, šake su letjele na utakmici mladih reprezentacija Rusije i Srbije

Prijateljska utakmica U-21 reprezentacija Srbije i Rusije je bila samo sve ne prijateljska. Srbija je slavila s 2-1, no cijeli susret u Staroj Pazovoj zasjenila je tučnjava u 68. minuti. Sve je počelo prekršajem ruskog veznjaka Mikhaila Umnikova i nad Matijom Mitrovićem. Srpski nogometaš protivniku je nešto dobacio, Rus se vratio do njega i počeo je kaos u koji su se ubrzo uključili igrači obje momčadi.

Lovilo se za vrat, letjele su šake, a dvojac koji je zakuhao cijelu stvar dobio je crvene kartone.

Inače, baš je Mitrović bio strijelac prvog gola Srbije u 34. minuti, a odmah na početku drugog dijela zabio je i Veličković. Rusi su poraz ublažili golom Pomalyuka iz kaznenog udarca u 64. minuti.