VIDEO I Barcelona bi zavidjela na ovakvoj tiki-taki! Pogledajte sjajnu akciju Dinama i gol Zajca

Nevjerojatno poluvrijeme odigrali su nogometaši Gorice i Dinama u polufinalu Hrvatskog kupa. Goričani su u srijedu poslijepodne ugostili "modre", a za šok zagrebačke momčadi pobrinuo se Bogojević, koji je zabio za vodstvo već u trećoj minuti. Međutim, vodstvo domaćina nije dugo trajalo. Bakrar je u šestoj minuti poravnao na 1-1.

Wisdom Sule je, pak, u 24. minuti kaznio Dinamo iz kontranapada. Nakon toga Dinamo je žestoko napao gol raspoloženog Muhameda Šahinovića, a do novog izjednačenja došao je u 43. minuti, kada je Miha Zajc stavio 'točku na i' nakon sjajne akcije koju je pokrenuo Luka Stojković.

Sedmica 'modrih' odigrala je dodavanje za Zajca, koji je petom ostavio loptu za Belju. On je na isti način vratio loptu Zajcu, koji je nastavio kretnju prema kaznenom prostoru, a zatim se lijepo namjestio te plasirao loptu u mrežu nemoćnog Šahinovića. Sjajni gol i akciju možete pogledati klikom OVDJE.

- Napokon gledam nogomet s glavom i repom, s dosta rizika i kombinatorike. Gol Bogojevića otvorio je utakmicu. A ovaj drugi gol, ne znam jesam li ikad vidio nešto ljepše. Sva ljepota nogometa u jednoj akciji - komentirao je stručni komentator MaxSporta, Zoran Zekić.