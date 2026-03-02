Obavijesti

VIDEO I dalje radi ljevica! Marco Pašalić zabio prvi gol u sezoni

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Nathan Ray Seebeck

Marco Pašalić zabio je vodeći gol svog Orlanda protiv Inter Miamija, ali je momčad predvođena Leom Messijem došla do preokreta i na kraju slavila sa 4-2

Admiral

Marco Pašalić zabio je prvi gol u novoj sezoni MLS-a. Sjajno je pogodio za 1-0 svog Orlanda protiv Intera iz Miamija, ali je na kraju momčad predvođena Leom Messijem uzela tri boda i pobijedila sa 4-2. Unatoč porazu, sjajno je za vidjeti da je Pašalić odlično krenuo u novu sezonu te da namješta ljevicu za Svjetsko prvenstvo.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

U 18. minuti Pašalić je s ruba kaznenog prostora opalio i pronašao donji kut gola Intera. Golman gostiju imao je loptu na ruci, ali je udarac bio presnažan i ušao je u mrežu. Orlando je u 24. minuti došao i do 2-0. Nakon lijepe akcije zabio je Ojeda i činilo se kako će Orlando šokirati Messija i družinu, ali onda potpuni preokret u drugom poluvremenu.

Igrala se 49. minuta kada je Sivetti sjajno pogodio iz daljine za 2-1 i najavio katastrofu Orlanda. Već u 57. minuti prvi gol na utakmici zabija čarobni Leo Messi. Kratka dodavanja nogometaša Intera, a onda je sjevnula precizna "bomba" za 2-2. Za 3-2 zabio je Segovia, koji je asistirao u prva dva gola Intera, a u 90. je Messi iz slobodnog udarca stavio točku na i. Pašalić je igrao do 87. minute.

Orlando je tako izgubio i drugu utakmicu na otvaranju nove MLS sezone, dok je Inter Miami nakon poraza od Los Angelesa u prvom kolu sada došao do prve pobjede.

