VIDEO I Osijek se požalio na suđenje: 'Što više treba napraviti da se 'proda' odluka?

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Screenshot/MaxSport

Radi se o dvije sporne situacije. Prva je faul na Hasiću za koji Mamut nije dobio ni žuti karton, a druga se dogodila u kaznenom prostoru Varaždina gdje je srušen napadač Osijeka, ali je sudac odlučio da nema penala

Varaždin i Osijek remizirali su bez golova u predzadnjoj utakmici 3. kola HNL-a u "baroknom gradu". Statistika pokazuje da je utakmica bila dosta izjednačena, ali i gruba jer je na utakmici napravljen 31 faul. Bilo je i nekoliko spornih situacija na utakmici, a Osijek se na društvenim mrežama osvrnuo na dvije za koje smatra da su ga oštetile. Glavni sudac utakmice bio je Igor Pajač, a u VAR-u je sjedio Ivan Vučković.

"Što više treba da se “proda” odluka? Video imamo, a s nestrpljenjem iščekujemo audio", napisao je Osijek uz snimke spornih situacija iz više kuteva.

Prva situacija dogodila se na početku utakmice kada je Ivan Mamut nagazio Emina Hasića. Pajač je sudio prekršaj napadača Varaždina, ali mu nije pokazao ni žuti karton za taj start. 

Druga situacija dogodila se u kaznenom prostoru Varaždina kada je Mario Mladenovski rukama povukao Yannicka Tourea koji je pao na travnjak. Gosti su tražili penal, ali je sudac Pajač procijenio da nema dovoljno intenziteta za najstrožu kaznu te je samo odmahnuo rukama.

