VIDEO 'Ibra' i Henry iz duše zapjevali hit Dubioze Kolektiv!

Bivši švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović (44) i francuski as Therry Henry (48) stručni su komentatori televizije Fox Sports.

Ibrahimović je već ranije rekao da će podržavati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu jer ima hrvatske korijene. No, Ibrahimović po ocu ima bosanskohercegovačke korijene. Henry je pak bosanskohercegovački zet budući da je oženio Andreju Rajačić, rođenu Sarajku.

Obojici Bosna i Hercegovina ima posebno mjesto u srcima, pa su u najavi utakmice otpjevali "I Am from Bosnia - Take Me to America".