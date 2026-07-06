Vikinzi idu dalje, prošli su, i dalje gledamo Haalanda. Rekao sam na početku da ga treba pratiti ovo prvenstvo. Još nije imao utakmicu bez zabijenog gola, rekao je Ibrahimović
VIDEO Ibra: Izgledalo je kao da Norveška igra 'joga bonito'. A Brazilci? Ne znam što je to bilo'
Norveška je šokirala Brazil (2-1) i poslala ga kući sa Svjetskog prvenstva. Dva 'metka' ispalio je Erling Haaland u mrežu i srce Brazilaca i srušio im snove. Norvežani su imali duplo više dodavanja od Brazila, odigrali fenomenalnu utakmicu i na kraju srušili moćni "Seleçao" koji ide kući puno ranije nego je zamislio.
Reakcije na igru Brazila stižu cijelo vrijeme, a posebno je kritičan bio Zlatan Ibrahimović u studiju Fox Sporta.
- Brazil me nije uvjerio da imaju što treba, od prve utakmice je tako. U ovoj utakmici kao da je Norveška igrala 'joga bonito', a Brazil 'joga - nemam što je to bilo'. Vikinzi idu dalje, prošli su, i dalje gledamo Haalanda. Rekao sam na početku da ga treba pratiti ovo prvenstvo. Još nije imao utakmicu bez zabijenog gola.
Zlatan: "It looked like Norway was doing joga bonito, and Brazil was doing joga... I don't know what"by u/Roselucky777 in soccer
Nastavio je nakon toga legendarni švedski napadač hvaliti norvešku reprezentaciju. Naglasio je kako ih je fantastično za gledati na ovom Svjetskom prvenstvu.
- Iskreno, norveška reprezentacija igra sjajno na ovom turniru. Pravo ih je zadovoljstvo gledati. Pobijediti Brazil u ovako važnoj i odlučujućoj utakmici nešto je što njihova zemlja nikada neće zaboraviti. Igraju s puno samopouzdanja i potpuno kontroliraju utakmicu. Način na koji preuzimaju inicijativu i diktiraju ritam igre zaista je impresivan. Bore se do posljednje sekunde i ulažu ogroman trud. Dok ih gledate, zapitate se kako toliko uvjerljivo nadigravaju Brazilce. Po mom mišljenju, unatoč svemu što su pokazali, još ih se ne može smatrati favoritima - rekao je Ibrahimović.
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