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VIDEO Ibra: Izgledalo je kao da Norveška igra 'joga bonito'. A Brazilci? Ne znam što je to bilo'

Piše Luka Tunjić, Jakov Drobnjak,
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VIDEO Ibra: Izgledalo je kao da Norveška igra 'joga bonito'. A Brazilci? Ne znam što je to bilo'
Foto: IMAGO/IMAGOSPORT
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Vikinzi idu dalje, prošli su, i dalje gledamo Haalanda. Rekao sam na početku da ga treba pratiti ovo prvenstvo. Još nije imao utakmicu bez zabijenog gola, rekao je Ibrahimović

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Norveška je šokirala Brazil (2-1) i poslala ga kući sa Svjetskog prvenstva. Dva 'metka' ispalio je Erling Haaland u mrežu i srce Brazilaca i srušio im snove. Norvežani su imali duplo više dodavanja od Brazila, odigrali fenomenalnu utakmicu i na kraju srušili moćni "Seleçao" koji ide kući puno ranije nego je zamislio.

Reakcije na igru Brazila stižu cijelo vrijeme, a posebno je kritičan bio Zlatan Ibrahimović u studiju Fox Sporta.

- Brazil me nije uvjerio da imaju što treba, od prve utakmice je tako. U ovoj utakmici kao da je Norveška igrala 'joga bonito', a Brazil 'joga - nemam što je to bilo'. Vikinzi idu dalje, prošli su, i dalje gledamo Haalanda. Rekao sam na početku da ga treba pratiti ovo prvenstvo. Još nije imao utakmicu bez zabijenog gola.

Zlatan: "It looked like Norway was doing joga bonito, and Brazil was doing joga... I don't know what"by u/Roselucky777 in soccer

Nastavio je nakon toga legendarni švedski napadač hvaliti norvešku reprezentaciju. Naglasio je kako ih je fantastično za gledati na ovom Svjetskom prvenstvu.

- Iskreno, norveška reprezentacija igra sjajno na ovom turniru. Pravo ih je zadovoljstvo gledati. Pobijediti Brazil u ovako važnoj i odlučujućoj utakmici nešto je što njihova zemlja nikada neće zaboraviti. Igraju s puno samopouzdanja i potpuno kontroliraju utakmicu. Način na koji preuzimaju inicijativu i diktiraju ritam igre zaista je impresivan. Bore se do posljednje sekunde i ulažu ogroman trud. Dok ih gledate, zapitate se kako toliko uvjerljivo nadigravaju Brazilce. Po mom mišljenju, unatoč svemu što su pokazali, još ih se ne može smatrati favoritima - rekao je Ibrahimović.

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