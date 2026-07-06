VIDEO Ibra: Izgledalo je kao da Norveška igra 'joga bonito'. A Brazilci? Ne znam što je to bilo'

Norveška je šokirala Brazil (2-1) i poslala ga kući sa Svjetskog prvenstva. Dva 'metka' ispalio je Erling Haaland u mrežu i srce Brazilaca i srušio im snove. Norvežani su imali duplo više dodavanja od Brazila, odigrali fenomenalnu utakmicu i na kraju srušili moćni "Seleçao" koji ide kući puno ranije nego je zamislio.

Reakcije na igru Brazila stižu cijelo vrijeme, a posebno je kritičan bio Zlatan Ibrahimović u studiju Fox Sporta.

- Brazil me nije uvjerio da imaju što treba, od prve utakmice je tako. U ovoj utakmici kao da je Norveška igrala 'joga bonito', a Brazil 'joga - nemam što je to bilo'. Vikinzi idu dalje, prošli su, i dalje gledamo Haalanda. Rekao sam na početku da ga treba pratiti ovo prvenstvo. Još nije imao utakmicu bez zabijenog gola.

Nastavio je nakon toga legendarni švedski napadač hvaliti norvešku reprezentaciju. Naglasio je kako ih je fantastično za gledati na ovom Svjetskom prvenstvu.

- Iskreno, norveška reprezentacija igra sjajno na ovom turniru. Pravo ih je zadovoljstvo gledati. Pobijediti Brazil u ovako važnoj i odlučujućoj utakmici nešto je što njihova zemlja nikada neće zaboraviti. Igraju s puno samopouzdanja i potpuno kontroliraju utakmicu. Način na koji preuzimaju inicijativu i diktiraju ritam igre zaista je impresivan. Bore se do posljednje sekunde i ulažu ogroman trud. Dok ih gledate, zapitate se kako toliko uvjerljivo nadigravaju Brazilce. Po mom mišljenju, unatoč svemu što su pokazali, još ih se ne može smatrati favoritima - rekao je Ibrahimović.