VIDEO Ibrahimović uz ljetni hit Madonne uživa na Lošinju! I dalje ne može bez vratolomija

Zlatan Ibrahimović (44) odlučio je dio ljeta provesti u Hrvatskoj. Bivši švedski reprezentativac i jedna od najvećih nogometnih zvijezda posljednjih desetljeća trenutno boravi na Lošinju, gdje je stigao s partnericom Helenom Seger. Poznat je po atraktivnim potezima na nogometnom terenu, a slične vratolomije izvodio je na dasci za surfanje i to podijelio s pratiteljima na Instagramu.

Ibrahimović je za odmor odabrao luksuznu vilu u uvali Čikat. Prema dostupnim informacijama, objekt ima grijani bazen, jacuzzi, wellness, privatnog kuhara i batlera, a nogometaš je na Lošinju privukao pažnju i nakon što se pojavila fotografija s lokalnom poduzetnicom Ivanom Perenčević.

Ibrahimović je posljednjih dana boravio i u Splitu, gdje je sudjelovao na Sportskim igrama mladih, a nakon toga se zaputio prema Kvarneru. Na Lošinju trenutačno uživa u odmoru uoči novih poslovnih obveza u Milanu.