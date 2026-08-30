Obavijesti

Sport

Komentari 0
LJETUJE U HRVATSKOJ

VIDEO Ibrahimović uz ljetni hit Madonne uživa na Lošinju! I dalje ne može bez vratolomija

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ibrahimović uz ljetni hit Madonne uživa na Lošinju! I dalje ne može bez vratolomija
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zlatan Ibrahimović ljetuje na Lošinju s partnericom Helenom Seger, uživa u luksuznoj vili i surfanju uz pokoje vratolomije zbog kojih je bio poznat i na nogometnom terenu

Admiral

Zlatan Ibrahimović (44) odlučio je dio ljeta provesti u Hrvatskoj. Bivši švedski reprezentativac i jedna od najvećih nogometnih zvijezda posljednjih desetljeća trenutno boravi na Lošinju, gdje je stigao s partnericom Helenom Seger. Poznat je po atraktivnim potezima na nogometnom terenu, a slične vratolomije izvodio je na dasci za surfanje i to podijelio s pratiteljima na Instagramu.

Ibrahimović je za odmor odabrao luksuznu vilu u uvali Čikat. Prema dostupnim informacijama, objekt ima grijani bazen, jacuzzi, wellness, privatnog kuhara i batlera, a nogometaš je na Lošinju privukao pažnju i nakon što se pojavila fotografija s lokalnom poduzetnicom Ivanom Perenčević.

Ibrahimović je posljednjih dana boravio i u Splitu, gdje je sudjelovao na Sportskim igrama mladih, a nakon toga se zaputio prema Kvarneru. Na Lošinju trenutačno uživa u odmoru uoči novih poslovnih obveza u Milanu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Barcelona iz Arsenala dovodi posrnulog Brazilca, Martinelli u Al Hilalu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Barcelona iz Arsenala dovodi posrnulog Brazilca, Martinelli u Al Hilalu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
HRVATSKI ROCKY Filip Hrgović je postao svjetski teškaški prvak!
MEČ ZA PAMĆENJE

HRVATSKI ROCKY Filip Hrgović je postao svjetski teškaški prvak!

Hrgović je prvak po IBF verziji! Nakon što je pretrpio nevjerojatne udarce, ostao stajati na čuđenje svih u dvorani, ipak je sve okrenuo. U devetoj rundi pogodio je Itaumu čudesnim udarcima i britančev kut bacio je ručnik
FOTO Bodibilderici ismijavaju muža kad mu sjedne u krilo. Pogledajte njenu transformaciju
AJDE JE NALJUTI!

FOTO Bodibilderici ismijavaju muža kad mu sjedne u krilo. Pogledajte njenu transformaciju

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026