VIDEO Ibrahimoviću, jesi li to ti? Pogledajte nevjerojatnu golčinu škaricama u iračkom prvenstvu

Habib Oueslati je škaricama i majstorskim slobodnjakom srušio Al Minuu za pobjedu Newroza 2-0! Njegov prvi gol je jedan od favorita za pogodak sezone
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Habib Oueslati postigao je dva atraktivna pogotka u pobjedi Newroza protiv Al Minee rezultatom 2-0, u susretu 10. kola iračkog prvenstva. Tuniski nogometaš mrežu je zatresao na dva različita načina, a posebno se istaknuo njegov prvi pogodak škaricama.
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Oueslati je u 33. minuti izveo spektakularne škarice s velike udaljenosti. Zahvatio je loptu akrobatskim udarcem izvan kaznenog prostora i precizno je poslao u mrežu, ostavivši gostujućeg vratara bez prave prilike za intervenciju.
يا سااااااااااااااااااااااااااااااااااااتر! هدف الموسم حُسِم رسميًا، يخرب بيت الهدف! 😱 التونسي حبيب الوسلاتي يسجل هدف من وحي الخيال في الدوري العراقي ضد الميناء قبل قليل!!!! 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 https://t.co/OLWfZsEmUv— نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) October 16, 2026
U završnici prvog poluvremena, točnije u trećoj minuti sudačke nadoknade, ponovno je zabio. Ovoga puta namjestio je loptu za slobodan udarac i sjajnim izvođenjem udvostručio prednost svoje momčadi.
يا عالم هذا مب طبيعي؟؟؟؟؟؟ ما شاء الله تبارك الله حبيب الوسلاتي يسجل هدف عالمي آخر من ضربة حرة 😨😨😨😨😨😨❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/ufJORz2BVP— نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) October 16, 2026
Newroz je na kraju slavio 2-0, a Oueslatijevi pogoci postali su glavna priča utakmice. Njegova momčad je na drugom mjestu iračkog prvenstva, a Al Minaa je na devetoj poziciji.
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