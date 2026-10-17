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NEVJEROJATAN POGODAK

VIDEO Ibrahimoviću, jesi li to ti? Pogledajte nevjerojatnu golčinu škaricama u iračkom prvenstvu

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Ibrahimoviću, jesi li to ti? Pogledajte nevjerojatnu golčinu škaricama u iračkom prvenstvu
Foto: X/screenshot
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Habib Oueslati je škaricama i majstorskim slobodnjakom srušio Al Minuu za pobjedu Newroza 2-0! Njegov prvi gol je jedan od favorita za pogodak sezone

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Habib Oueslati postigao je dva atraktivna pogotka u pobjedi Newroza protiv Al Minee rezultatom 2-0, u susretu 10. kola iračkog prvenstva. Tuniski nogometaš mrežu je zatresao na dva različita načina, a posebno se istaknuo njegov prvi pogodak škaricama.

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Slučajno snimljen gol škaricama 00:45
Slučajno snimljen gol škaricama | Video: Sofascore za 24sata

Oueslati je u 33. minuti izveo spektakularne škarice s velike udaljenosti. Zahvatio je loptu akrobatskim udarcem izvan kaznenog prostora i precizno je poslao u mrežu, ostavivši gostujućeg vratara bez prave prilike za intervenciju.

U završnici prvog poluvremena, točnije u trećoj minuti sudačke nadoknade, ponovno je zabio. Ovoga puta namjestio je loptu za slobodan udarac i sjajnim izvođenjem udvostručio prednost svoje momčadi.

Newroz je na kraju slavio 2-0, a Oueslatijevi pogoci postali su glavna priča utakmice. Njegova momčad je na drugom mjestu iračkog prvenstva, a Al Minaa je na devetoj poziciji.

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