VIDEO Igor Matanović zabio gol protiv Dinamovog 'krvnika'!

Freiburg je dočekao Genk u uzvratnoj utakmici osmine finala Europske lige i pobijedio 5-1, a već nakon 25 minuta igre domaćin je vodio 2-0. Igor Matanović zabio je drugi gol.

Belgijska momčad pogriješila je u izgradnji igre, a igrači Freiburga to su brzo iskoristili. Asistenciju potpisuje Ginter, a Matanović se našao u pravo vrijeme na pravom mjestu i poentirao za 2-0. Gol pogledajte OVDJE

Gol za 1-0 zabio je Ginter u 19. minuti, a hrvatski napadač pogodio je šest minuta kasnije. Ipak, do kraja poluvremena su gosti smanjili na 2-1 u 39. minuti preko Smetsa.

U drugom poluvremenu je uslijedila prava kanonada Freiburga. Za 3-1 je zabio Grifo u 53. minuti, a tri minute kasnije Suzuki pogađa za 4-1. Konačnih 5-1 postavio je Eggestein u 79. minuti. Matanović je igrao do 72. minute.

Njemačka momčad prošla je u četvrtfinale s ukupnih 5-2, a Matanović je ove sezone zabio devet golova u 36 utakmica te dodao dvije asistencije.