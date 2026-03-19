DEVETI GOL SEZONE

VIDEO Igor Matanović zabio gol protiv Dinamovog 'krvnika'!

Piše Petar Božičević,
VIDEO Igor Matanović zabio gol protiv Dinamovog 'krvnika'!
Foto: Heiko Becker/REUTERS

Freiburg razbio Genk! Matanović je zabio svoj deveti gol ove sezone u 36. utakmici, a odigrao je 72 minute prije nego ga je trener zamijenio

Admiral

Freiburg je dočekao Genk u uzvratnoj utakmici osmine finala Europske lige i pobijedio 5-1, a već nakon 25 minuta igre domaćin je vodio 2-0. Igor Matanović zabio je drugi gol.

Belgijska momčad pogriješila je u izgradnji igre, a igrači Freiburga to su brzo iskoristili. Asistenciju potpisuje Ginter, a Matanović se našao u pravo vrijeme na pravom mjestu i poentirao za 2-0. Gol pogledajte OVDJE

UEFA Europa League - Round of 16 - Second Leg - SC Freiburg v KRC Genk
Foto: Robin Rudel/REUTERS

Gol za 1-0 zabio je Ginter u 19. minuti, a hrvatski napadač pogodio je šest minuta kasnije. Ipak, do kraja poluvremena su gosti smanjili na 2-1 u 39. minuti preko Smetsa. 

U drugom poluvremenu je uslijedila prava kanonada Freiburga. Za 3-1 je zabio Grifo u 53. minuti, a tri minute kasnije Suzuki pogađa za 4-1. Konačnih 5-1 postavio je Eggestein u 79. minuti. Matanović je igrao do 72. minute. 

Njemačka momčad prošla je u četvrtfinale s ukupnih 5-2, a Matanović je ove sezone zabio devet golova u 36 utakmica te dodao dvije asistencije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

