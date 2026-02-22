Matanoviću je ovo bio šesti gol u 20. utakmici u Bundesligi ove sezone, a ima i jednu asistenciju. Freiburg je sedmi sa 33 boda, dok je Gladbach 14. sa 22
VIDEO Igor Matanović zabio u pobjedi Freiburga! Pogledajte
Freiburg je pobijedio Borussiju M'Gladbach 2-1 u 23. kolu Bundeslige, a gol je za domaćina zabio Igor Matanović.
Hrvatski napadač u 74. je minuti ispratio je akciju svoje momčadi do kraja i pospremio odbijenu loptu nakon obrane gostujućeg golmana za 2-0. Gol pogledajte OVDJE
Prvi gol Freiburga zabio je Ginter u 38. minuti, a konačan rezultat postavio je Tabaković u 85.
Matanoviću je ovo bio šesti gol u 20. utakmici u Bundesligi ove sezone, a ima i jednu asistenciju. Freiburg je sedmi sa 33 boda, dok je Gladbach 14. sa 22.
