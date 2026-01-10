Obavijesti

DOBRO SE SNAŠAO

VIDEO Igor Matanović zabio za pobjedu protiv Vuškovićevog HSV-a! Pogledajte gol Hrvata

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

Hrvatski napadač u igru je za domaćina ušao u 65. minuti, a 18 minuta kasnije zabio je za trobod. Dobro je ispratio akciju svoje momčadi i s kakvih pet metara zabio u praznu mrežu na asistenciju Bestea

Admiral

Na utakmici Freiburga i HSV-a (2-1) u 16. kolu Bundeslige, dvojica Hrvata zabila su gol. Prvo je Luka Vušković pogodio za vodstvo HSV-a u 48. minuti glavom, a Igor Matanović zabio je za pobjedu Freiburga u 83. minuti. 

Hrvatski napadač u igru je za domaćina ušao u 65. minuti, a 18 minuta kasnije zabio je za trobod. Dobro je ispratio akciju svoje momčadi i s kakvih pet metara zabio u praznu mrežu na asistenciju Bestea.

Gol Matanovića pogledajte OVDJE

Matanoviću je ovo treći gol u 13. nastupu za Freiburg ove sezone, a njegova momčad je osma s 23 boda. HSV je 13. sa 16 bodova.

