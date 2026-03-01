VIDEO Igor Tudor u problemima: Fulham doma srušio Tottenham!

Obavijesti

DRUGI PORAZ ZA HRVATA

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ian Walton/REUTERS

Podsjetimo, Tudor je preuzeo Tottenham uoči utakmice protiv Arsenala, a u prve dvije utakmice obje je izgubio i to od Arsenala (4-1) i Fulhama (2-1)

Fulham je pobijedio Tottenham Igora Tudora 2-1 u 28. kolu Premier lige i gurnuo "spurse" u tešku situaciju. Borba za opstanak sve je izglednija...

Već u sedmoj minuti domaćin je poveo golom Wilsona, a Iwobi je u 34. zabio za 2-0. Nadu Tottenhama vratio je Richarlison golom u 66. minuti, ali do izjednačenja gosti nisu došli. Golove pogledajte OVDJE

Premier League - Fulham v Tottenham Hotspur
Foto: Ian Walton/REUTERS

Tottenham je sada 16. u Premier ligi sa 29 bodova, dok je Fulham deveti s 40 bodova. 

