VIDEO Igor Tudor u problemima: Fulham doma srušio Tottenham!

Fulham je pobijedio Tottenham Igora Tudora 2-1 u 28. kolu Premier lige i gurnuo "spurse" u tešku situaciju. Borba za opstanak sve je izglednija...

Već u sedmoj minuti domaćin je poveo golom Wilsona, a Iwobi je u 34. zabio za 2-0. Nadu Tottenhama vratio je Richarlison golom u 66. minuti, ali do izjednačenja gosti nisu došli. Golove pogledajte OVDJE

Foto: Ian Walton/REUTERS

Podsjetimo, Tudor je preuzeo Tottenham uoči utakmice protiv Arsenala, a u prve dvije utakmice obje je izgubio i to od Arsenala (4-1) i Fulhama (2-1).

Tottenham je sada 16. u Premier ligi sa 29 bodova, dok je Fulham deveti s 40 bodova.