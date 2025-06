VIDEO Igrač Opatije nasrnuo na suca, trener utrčao u teren! Je li gol u 94. trebao biti priznat?

Nogometaši Vukovara 1991 slave povijesni uspjeh i povratak u HNL. Vukovarci su s 1-0 pobijedili Opatiju u posljednjem kolu Prve NL i nakon 25 godina vratili se u prvoligaško društvo.

Plasman u HNL ujedno je i debitantski nastup "novog" Vukovara, kluba koji je osnovan 2012. godine umjesto "starog", koji je morao prestati s djelovanjem zbog dugova.

Momčad Gordona Schildenfelda u posljednje kolo ušla je kao vodeća s bodom prednosti nad drugoplasiranom Opatijom pa joj je odgovarao i remi. No, klub iz Borova naselja ništa nije prepustio slučaju i pobjedom je osigurao plasman u HNL, pa i milijun eura koliko im donosi ulazak u prvoligaško društvo.

Susret je obilježila i situacija sa samog kraja kada su nogometaši Opatije tražili od suca Igora Pajača da prizna izjednačujući gol, no on se nije oglasio. Vukovarski golman Mandić uhvatio je jedan ubačaj u 94. minuti pa praktički ušetao u svoj gol. Loptu je zadržao na gol liniji, ili je i ušla unutra, no to je bilo iznimno teško za ustvrditi jer tehnologija niti u HNL-u nije dovoljno kvalitetna i moderna da bi razriješila ovakve situacije, kamo li u drugom rangu.

Odluka suca Pajača i njegova pomoćnika nije se svidjela nogometašu Opatije Pejanoviću, koji je nasrnuo na pomoćnog suca pa zbog žestokih prigovora zaradio izravni crveni karton.

Izjednačujući gol, da su ga suci priznali, Opatiji ne bi donio ništa jer je trebala isključivo pobjedu. No, ponudio bi joj šansu za preokret u posljednjoj minuti utakmice.

VIDEO: KAOS NA KRAJU UTAKMICE