VIDEO Igrač Osijeka rukom je blokirao udarac na gol, VAR je poništio penal. Dobra odluka?

Nogometaši Vukovara 1991 imali su 39. minuti priliku za izjednačenje na Opus Areni protiv Osijeka, tako su barem svi mislili nakon što je Ivan Cvijanović rukom zaustavio udarac Kristijana Pavičića s 12-13 metara udaljenosti koji je nedvojbeno išao u okvir.

Sudac Ante Čulina nakon sekundu-dvije razmišljanja pokazao je na penal, ali ga je pozvao VAR sudac Mario Zebec na provjeru misleći kako se radi o jasnoj i očiglednoj pogrešci.

Na snimci se vidjelo kako Cvijanović ima svijenu ruku u laktu i kako je drži uz tijelo, a Čulina je potom odluku poništio, uz nevjericu članova novog prvoligaša. Zanimljivo je da na kraju nije dosudio ni korner za goste iako je od Cvijanovića lopta otišla preko golaut-linije, nego je loptu dao domaćinima.

Situaciju pogledajte OVDJE.