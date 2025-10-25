Latković se našao u izglednoj prilici za gol u sedmoj minuti, a tri minute kasnije nezgodno se sudario glavama sa suparnikom nakon čega su mu ukazivali pomoć i morali ga iznijeti nosilima
VIDEO Igrača Varaždina morali iznijeti nosilima nakon udarca glavom o tlo! Ružno je izgledalo
Varaždin je dočekao Slaven Belupo u 11. kolu HNL-a, a domaćin je zamalo poveo u sedmoj minuti. Udarac Latkovića prošao je pored gola, a isti igrač našao se u središtu nezgodne situacije tri minute nakon.
Naime, Latković je išao u skok s Agbekpornuom pa pao na leđa. Pri padu je udario glavom u travnjak i najboljem strijelcu Varaždinaca ukazivala se pomoć.
Liječnici su ga pregledali pa odlučili da nije sposoban sam napustiti teren. Polegli su ga na nosila i na taj način morao je napustiti igru.
Nakon toga je i u svlačionicu otišao uz pomoć fizioterapeuta i liječnika. Moguće je da se radi o blažem potresu mozga.
Gosti iz Koprivnice poveli su u 24. minuti golom Šute.
Utakmica je u tijeku.
