VIDEO Igrača Varaždina morali iznijeti nosilima nakon udarca glavom o tlo! Ružno je izgledalo

Varaždin je dočekao Slaven Belupo u 11. kolu HNL-a, a domaćin je zamalo poveo u sedmoj minuti. Udarac Latkovića prošao je pored gola, a isti igrač našao se u središtu nezgodne situacije tri minute nakon.

Naime, Latković je išao u skok s Agbekpornuom pa pao na leđa. Pri padu je udario glavom u travnjak i najboljem strijelcu Varaždinaca ukazivala se pomoć.

Liječnici su ga pregledali pa odlučili da nije sposoban sam napustiti teren. Polegli su ga na nosila i na taj način morao je napustiti igru.

Nakon toga je i u svlačionicu otišao uz pomoć fizioterapeuta i liječnika. Moguće je da se radi o blažem potresu mozga.

Gosti iz Koprivnice poveli su u 24. minuti golom Šute.

Utakmica je u tijeku.