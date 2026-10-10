VIDEO Ikera Almenu zasuli su predmetima u Splitu. Ne tako davno Torcida mu je skandirala

Iker Almena nije se dobro proveo pri prvom dolasku u Split otkako je, nakon epizode u Hajduku, postao nogometaš Dinama. I ne samo zbog poraza 2-1.

Mario Kovačević, trener Dinama, uveo je Almenu u 63. minuti umjesto Matea Lisice, a čim je pokušao izvesti jedan prekid, korner u idućoj minuti, zasuli su ga predmetima sa sjeveroistoka. Ubrzo je od toga odustao.

Uoči utakmice osvanula poruka koja jasno pokazuje što dio navijača misli o njemu.

"U očima svima si nam tama, kako na Poljud možeš doći bez srama", stoji na poruci postavljenoj u Dubrovačkoj ulici, uz koju je obješen Almenin dres. Fotografije je objavio Dalmatinski portal.

Foto: Dalmatinski portal

Almena je prošlu sezonu proveo u Hajduku kao posuđeni igrač saudijskog Al Qadsiaha. U 23 nastupa u svim natjecanjima postigao je četiri gola i dodao tri asistencije, a navijači su ga posebno emotivno ispratili na kraju sezone.

Nakon posljednje Hajdukove domaće utakmice, protiv Vukovara, Španjolac je ostao pred sjevernom tribinom Poljuda. Torcida ga je tada nagradila pljeskom i skandiranjem "Ostani, ostani!", jasno mu dajući do znanja da ga želi ponovno gledati u bijelom dresu. Istodobno su se već pojavljivale informacije o interesu Dinama.

Do nastavka suradnje s Hajdukom ipak nije došlo. Splitski klub početkom srpnja službeno se oprostio od Almenе, a dva mjeseca poslije Dinamo ga je predstavio kao svoje novo pojačanje. U Maksimir je stigao na jednogodišnju posudbu iz Al Qadsiaha, uz mogućnost otkupa ugovora. Nekadašnji Hajdukov igrač tako se našao na suprotnoj strani najvećeg hrvatskog nogometnog rivalstva, a poruka u Splitu pokazuje da mu dio navijača taj potez nije zaboravio.