VIDEO Imamo li gol sezone? Pogledajte 'bombu' Radeljića za vodstvo Rijeke protiv Vukovara

Foto: Screenshot/Tportal

Nakon točno pola sata igre Rijeka je zabila i drugi gol, ovog puta strijelac je Ante Oreč koji je zabio u praznu mrežu nakon odbijene lopte gostujuće obrane

Nogometaši Rijeke dočekali su Vukovar 1991 u 16. kolu HNL-a na Rujevici, a domaćin je poveo već u 11. minuti. Stoper Riječana Stjepan Radeljić namjestio je loptu na kakvih 30 metara od gola gostiju, zaletio se i neobranjivo pogodio za 1-0. 

Nakon točno pola sata igre Rijeka je zabila i drugi gol, ovog puta strijelac je Ante Oreč koji je zabio u praznu mrežu nakon odbijene lopte gostujuće obrane. 

