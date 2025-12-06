Nakon točno pola sata igre Rijeka je zabila i drugi gol, ovog puta strijelac je Ante Oreč koji je zabio u praznu mrežu nakon odbijene lopte gostujuće obrane
ZABIO I OREČ
VIDEO Imamo li gol sezone? Pogledajte 'bombu' Radeljića za vodstvo Rijeke protiv Vukovara
Nogometaši Rijeke dočekali su Vukovar 1991 u 16. kolu HNL-a na Rujevici, a domaćin je poveo već u 11. minuti. Stoper Riječana Stjepan Radeljić namjestio je loptu na kakvih 30 metara od gola gostiju, zaletio se i neobranjivo pogodio za 1-0.
Golčinu Radeljića pogledajte OVDJE
Nakon točno pola sata igre Rijeka je zabila i drugi gol, ovog puta strijelac je Ante Oreč koji je zabio u praznu mrežu nakon odbijene lopte gostujuće obrane.
