VIDEO Imamo li gol sezone u Serie A? Igrač Intera pogodio volej i skoro rasparao mrežu!

Inter je prije nekoliko dana remizirao kod Real Sociedada u Ligi prvaka. Bila je to jako loša i bezidejna predstava prošlosezonskog finalista najelitnijeg europskog klupskog natjecanja, no nije se to odrazilo na domaće prvenstvo. Inter je u njemu nezaustavljiv u prvih pet kola!

Talijanski velikan je u 5. kolu Serie A slavio na gostovanju kod Empolija (1-0), a jedini gol zabio je Federico Dimarco u 51. minuti. I to kakav gol, projektil koji dvojica ne bi obranila.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Calhanoglu je izveo korner s lijeve strane, domaći stoperi su to odbili, ali do ruba šesnaesterca. Dimarco je fenomenalno, iz koraka, pogodio loptu volejem i lansirao ju u desne rašlje! Lopta je u mrežu uletjela poput projektila, golman tu ništa nije mogao.

Video pogledajte OVDJE

Spektakularni gol donio je petu pobjedu Interu u Serie A, a i već sada postao izraziti kandidat za gol sezone u Italiji.