Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Inter lako dobio Cagliari

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić nije konkurirao za sastav zbog nakupljenih žutih kartona. Inter je došao do 25. pobjede i 78 bodova. Pet kola prije kraja drugoplasirani Napoli zaostaje za 12 bodova

Inter je u Milanu s 3-0 pobijedio Cagliari u drugom dvoboju 33. kola talijanske Serie A, čime se približio novom, 21. naslovu prvaka Italije u klupskoj povijesti.

Sva tri pogotka je momčad Christiana Chivua postigla u drugom poluvremenu, a strijelci su bili Marcus Thuram (52), Nicolo Barella (56) i Piotr Žielinski (90+2). Golove pogledajte OVDJE

Serie A - Inter Milan v Cagliari
Inter je došao do 25. pobjede i 78 bodova. Pet kola prije kraja drugoplasirani Napoli zaostaje za 12 bodova, a trećeplasirani Milan ima 15 bodova manje. I Napoli i Milan imaju utakmicu manje.

Cagliari je s 33 boda ostao na 16. mjestu. U zoni ispadanja su Lecce (27 bodova), Verona (18) i Pisa (18).

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026