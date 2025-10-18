ROMA - INTER 0-1 U pobjedi Intera igrao je Petar Sučić, a 'nerazzurri' su skočili na čelo Serie A. Svrgnuti ih može Milan koji u nedjelju igra protiv Fiorentine
VIDEO Inter preživio pakao u Rimu, Vlašić kao kapetan vodio Torino u slavlju nad prvakom
Nogometaši Intera izbili su na vrh ljestvice talijanske Serie A minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom protiv Rome u susretu 7. kola. Gol vrijedan tri boda postigao je Bonny već u 6. minuti.
Hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić igrao je za Inter od 69. minute, a ispostavilo se da je pogodak Bonnyja bio ujedno i jedini na susretu. Inter je ovom pobjedom privremeno preuzeo vrh lige, Milan svoj susret igra u nedjelju protiv Fiorentine.
Također, nogometaši Torina svladali su aktualnog prvaka Napoli 1-0. Neočekivanu pobjedu domaćima osigurao je bivši napadač Napolija Simeone golom u 32. minuti.
Hrvatski veznjak Nikola Vlašić igrao je za Torino do 75. minute, a Torino je do velike pobjede vodio s kapetanskom trakom oko ruke.
Vodeći Inter sada ima 15 bodova, kao i drugi Napoli te treća Roma. Dva boda manje ima četvrti Milan koji će u nedjelju odraditi svoj zadatak ovog kola.
