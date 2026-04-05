VIDEO 'Petarda' i čudesan gol s 30 metara. Evo kako je Inter srušio Romu i pobjegao Milanu

Inter je na stadionu Giuseppe Meazza upisao uvjerljivu pobjedu protiv Rome rezultatom 5-2 i dodatno učvrstio svoju poziciju na vrhu ljestvice. Momčad iz Cristiana Chivua ovom se pobjedom odvojila na velikih devet bodova prednosti ispred gradskog rivala Milana, napravivši još jedan veliki korak prema naslovu.

Golove pogledajte OVDJE.

Inter je furiozno otvorio utakmicu i poveo već u prvoj minuti. Nakon brze akcije s lijeve na desnu stranu, Manuel Akanji poslao je sjajnu loptu u prostor za Marcusa Thurama, koji je probio desnu stranu i ubacio oštru loptu u kazneni prostor. Tamo se najbolje snašao Lautaro Martinez i snažno pogodio pored nemoćnog Mileta Svilara za rano vodstvo domaćih.

Unatoč sjajnom startu, Inter je u 41. minuti kažnjen zbog pada u igri. Gosti su probili lijevu stranu, Devyne Rench precizno je ubacio, a Gianluca Mancini glavom je zabio za izjednačenje. Ipak, domaći su brzo odgovorili i ponovno preuzeli kontrolu. U završnici prvog dijela Hakan Calhanoglu je izveo potez utakmice – opalio je s velike udaljenosti i projektilom pogodio mrežu za 2-1.

Foto: Jennifer Lorenzini

Inter je i drugo poluvrijeme otvorio silovito. Nakon brze kontre Marcus Thuram izborio se za prostor i pronašao Lautara Martineza, koji je mirno prebacio vratara za 3-1. Samo deset minuta kasnije, Thuram je nakon dvije asistencije stigao i do pogotka, zabivši nakon kornera za uvjerljivih 4-1.

Dominacija domaćih nastavila se i u 63. minuti kada je Nicolo Barella iskoristio odbijenu loptu u kaznenom prostoru i precizno pogodio za visokih 5-1. Roma je do kraja uspjela tek ublažiti poraz. U 70. minuti Lorenzo Pellegrini bio je najbrži na odbijenoj lopti u kaznenom prostoru i postavio konačnih 5-2. Na Meazzi je tako viđena prava golijada, a Inter je uvjerljivom predstavom napravio veliki korak prema važnoj pobjedi.