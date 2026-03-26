VIDEO Invazija navijača BiH na Cardiff! Pogledajte atmosferu

Nogometaši Bosne i Hercegovine gostuju u Cardiffu protiv Walesa u polufinalu playoffa za Svjetsko prvenstvo. "Zmajeve" će u Walesu pratiti velik broj navijača, a gosti su oduševili korteom uoči utakmice, prenosi Dnevni avaz.

- Moramo pobijediti. Zaboravimo na sve probleme, svi smo zajedno, da pobijedimo i da idemo na Svjetsko prvenstvo - rekao je vođa navijača na megafonu i izazvao delirij. Video pogledajte OVDJE

Ulice Cardiffa prepravljene su bosanskohercegovačkim navijačima, koji se nadaju pobjedi i prolasku u finale playoffa.

Podsjetimo, pobjednik dvoboja Wales - Bosna i Hercegovina bit će domaćin u finalu, a suparnik će biti pobjednik duela Italije i Sjeverne Irske.