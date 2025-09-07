Obavijesti

Piše Josip Tolić,
VIDEO Islandski div ponovno je pomaknuo granice izdržljivosti. Evo kako je podigao čak 510 kg
Foto: screenshot/Instagram

Thor Björnsson, poznat kao "Planina", ruši rekorde! Podigao nevjerojatnih 510 kg i oborio svoj rekord. Rivalstvo s Eddiejem Hallom i dalje traje

Islandski div Hafthor "Thor" Björnsson, publici poznat kao "Planina" iz serije Igra prijestolja, ponovno je ispisao povijest. Na Svjetskom prvenstvu u mrtvom dizanju održanom u subotu u Birminghamu, podigao je nevjerojatnih 510 kilograma i postavio novi, apsolutni svjetski rekord, ostavivši sportski svijet u nevjerici.

Pred krcatom dvoranom u Engleskoj, 205 cm visoki i 199 kg težak Björnsson prišao je šipci s težinom koju nitko prije nije savladao. Podigao ju je s kontroliranom snagom koja je oduzela dah, a nakon sučevog znaka, pobjednički je urliknuo dok je dvorana eruptirala.

Obožavatelji na društvenim mrežama njegov su pothvat opisali jednom rječju: "apsurdno", dok su drugi komentirali kako se činilo da "ima još barem 20 kila rezerve". Ovim je podizanjem nadmašio vlastiti prethodni rekord od 505 kg, postavljen samo nekoliko mjeseci ranije u Njemačkoj.

Rivalstvo koje je definiralo eru

Ovaj rekord predstavlja vrhunac dugogodišnjeg rivalstva s Britancem Eddiejem Hallom, prvim čovjekom koji je 2016. podigao nestvarnih 500 kg. Njihov odnos obilježen je natjecanjem, ali i tenzijama, posebice nakon što je Hall osporio legitimnost Thorova rekorda od 501 kg postavljenog 2020. izvan službenog natjecanja. Rivalstvo se prelilo i u boksački ring, gdje je 2022. Björnsson odnio pobjedu u meču prozvanom "najtežim boksačkim mečem u povijesti".

Björnssonov put do ovog rekorda bio je sve samo ne linearan. Nakon boksačke karijere, tijekom koje je smršavio na 144 kile, vratio se svojoj prvoj ljubavi, sportu snage. Transformacija natrag u strongman zvijer zahtijevala je nevjerojatnu disciplinu i prehranu koja doseže i 10.000 kalorija dnevno. Da nije riječ samo o statičnoj snazi, dokazao je i pobjedom na cjelokupnom natjecanju Giants Live World Open, koje se održavalo istovremeno, dominiravši u disciplinama poput "Power Stairs" i "Front Hold". Sad si mnogi postavljaju pitanje: postoje li uopće granice za islandsku "Planinu"?

