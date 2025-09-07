VIDEO Islandski div ponovno je pomaknuo granice izdržljivosti. Evo kako je podigao čak 510 kg

Islandski div Hafthor "Thor" Björnsson, publici poznat kao "Planina" iz serije Igra prijestolja, ponovno je ispisao povijest. Na Svjetskom prvenstvu u mrtvom dizanju održanom u subotu u Birminghamu, podigao je nevjerojatnih 510 kilograma i postavio novi, apsolutni svjetski rekord, ostavivši sportski svijet u nevjerici.

Pred krcatom dvoranom u Engleskoj, 205 cm visoki i 199 kg težak Björnsson prišao je šipci s težinom koju nitko prije nije savladao. Podigao ju je s kontroliranom snagom koja je oduzela dah, a nakon sučevog znaka, pobjednički je urliknuo dok je dvorana eruptirala.

Obožavatelji na društvenim mrežama njegov su pothvat opisali jednom rječju: "apsurdno", dok su drugi komentirali kako se činilo da "ima još barem 20 kila rezerve". Ovim je podizanjem nadmašio vlastiti prethodni rekord od 505 kg, postavljen samo nekoliko mjeseci ranije u Njemačkoj.

Rivalstvo koje je definiralo eru

Ovaj rekord predstavlja vrhunac dugogodišnjeg rivalstva s Britancem Eddiejem Hallom, prvim čovjekom koji je 2016. podigao nestvarnih 500 kg. Njihov odnos obilježen je natjecanjem, ali i tenzijama, posebice nakon što je Hall osporio legitimnost Thorova rekorda od 501 kg postavljenog 2020. izvan službenog natjecanja. Rivalstvo se prelilo i u boksački ring, gdje je 2022. Björnsson odnio pobjedu u meču prozvanom "najtežim boksačkim mečem u povijesti".

Björnssonov put do ovog rekorda bio je sve samo ne linearan. Nakon boksačke karijere, tijekom koje je smršavio na 144 kile, vratio se svojoj prvoj ljubavi, sportu snage. Transformacija natrag u strongman zvijer zahtijevala je nevjerojatnu disciplinu i prehranu koja doseže i 10.000 kalorija dnevno. Da nije riječ samo o statičnoj snazi, dokazao je i pobjedom na cjelokupnom natjecanju Giants Live World Open, koje se održavalo istovremeno, dominiravši u disciplinama poput "Power Stairs" i "Front Hold". Sad si mnogi postavljaju pitanje: postoje li uopće granice za islandsku "Planinu"?