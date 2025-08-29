VIDEO Istra vodi protiv Gorice! Pogledajte sjajan gol Lončara

Istra i Gorica na Aldo Drosini igraju prvu utakmicu petog kola HNL-a. Nakon prvih 45 minuta završilo je 0-0, a onda su domaći poveli na samom startu drugog dijela. Istra je imala nekoliko dobrih prilika za povesti, a napokon su ju iskoristili u 46. minuti.

Salim Fago Lawal poslao je loptu u kazneni prostor Gorice, ona se odbila i stigla do Stjepana Lončara. Veznjak Gorice lijepo si je fintom oslobodio prostor za udarac, a onda mirno pogodio pokraj nemoćnog Matijaša. Lončar nije žurio, sjajno je naciljao i kroz noge Mate Leša zatresao mrežu za vodstvo Istre.