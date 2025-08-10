VIDEO Ivan Perišić oduševio Nizozemce! 'Pokazao je da je istinski kapetan i bez vrpce'

Ivan Perišić (36) zabio je gol i dodao dvije asistencije u briljatntnoj utakmici protiv Sparte Rotterdam. Ipak, Hrvat nije oduševio samo izvedbom na terenu, već i potezom koji nema veze s igrom.

Pokretanje videa... 00:33 Dalić o Perišiću na Poljudu | Video: Slavko Midžor/PIXSELL

Prilikom izlaska iz igre suigrača Ismaela Saibarija u 67. minuti, Perišić je došao do njega, potapšao ga i sugerirao mu da podigne glavu, bez obzira na razočaranje. Oduševilo je to ESPN-ovog komentatora i bivšeg igrača PSV-a Marciana Vinka.

- Kad je Bosz odlučio zamijeniti Saibarija, ovaj se razočarano dovukao do ruba terena. Tada je Perišić pokazao da je istinski kapetan, bez vrpce oko ruke. Došetao je do svog suigrača i dignuo mu glavu, rekavši da se ne brine previše - rekao je Vink i dodao:

- E, to je kapetan. Iskusan je i zna da Saibari nije sretan što izlazi iz igre kod 4:1. Schouten je naravno jako dobar kapetan, ali želim reći da ne trebaš uvijek nositi kapetansku vrpcu da bi bio kapetan.

Radi se o bivšem nizozemskom nogometašu koji je u karijeri igrao za Ajax, Genou, PSV, ADO Den Haag i Ajax Cape Town, a za nizozemsku reprezentaciju nastupio je dvaput.